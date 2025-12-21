Ο Ολυμπιακός δεν ανταποκρίθηκε σε ρόλο πρωταγωνιστή σε ενα ματς που έγινε... κωμωδία

Όλα στραβά κι ανάποδα πήγαν για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με την Κηφισιά. Χωρίς τον Ελ Καμπί και τον Ποντένσε στο χορτάρι, με τον Ζέλσον να προέρχεται από ίωση και να μπαίνει στο τελευταίο μισάωρο, οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίστηκαν χωρίς ξεκάθαρο πλάνο και καθαρό μυαλό στο γήπεδο με αποτέλεσμα, να πληρώσουν το ένα και μοναδικό τους αμυντικό λάθος που έφερε το γκολ-ισοφάρισης του Παντελίδη. Αυτό το ωραίο γκολ, απόρροια μιας άψογα εκτελεσμένης αντεπίθεσης στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων, έμελλε να σφραγίσει έναν αγώνα που στο τελευταίο του κομμάτι εξελίχθηκε σε... κωμωδία.

Μεντιλίμπαρ και παίκτες πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιταχτούν στον καθρέφτη τους και να συνειδητοποιήσουν ότι ευθύνονται πριν από οποιονδήποτε άλλον επειδή μετά τους δύο βαθμούς στο «Βικελίδης» πέταξαν άλλους τόσους στο γήπεδό τους και κινδυνεύουν να πέσουν από την κορυφή στην τελευταία αγωνιστική του 2025! Δεν μπορεί να τους κατηγορήσει κάποιος ότι δεν προσπάθησαν, αλλά όταν ο ίδιος ο προπονητής τους λέει ότι μέχρι να έρθει το 1-1 στον αγώνα, απλώς... περπατούσαν, κάτι δεν πήγε καλά.

Όπως δεν πήγε καλά και στην περιοχή του Ραμίρες, με τη μία ευκαιρία να διαδέχεται την άλλη, να χάνονται φάσεις που υπό νορμάλ συνθήκες έπρεπε να έχουν φέρει με άνεση το τρίποντο στον Πειραιά. Έτσι συμβαίνει, όμως, στο ποδόσφαιρο. Οταν δεν είσαι σοβαρός, όταν δεν εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες που ο ίδιος δημιουργείς (κυρίως με Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ), δέχεσαι γκολ στη μία και μοναδική απειλή του αντιπάλου, όταν κερδίζεις 18 κόρνερ και δεν μπορείς να αξιοποιήσεις ούτε ένα, τότε πολύ απλά δίνεις δικαιώματα.

Δεν είδαμε ποδόσφαιρο, αλλά κωμωδία...

Πρώτα απ' όλα στον αντίπαλο να σου κάνει ζημιά, με κάθε πιθανό ή απίθανο τρόπο. Ειδικά στο τελευταίο μισάωρο δεν είδαμε ποδόσφαιρο, αλλά... κωμωδία! Οι φιλοξενούμενοι ήταν διαρκώς στο έδαφος, με τον διαιτητή να το ανέχεται και να διακόπτει διαρκώς το ρυθμό. Αποκορύφωμα ήταν ο τερματοφύλακας Ραμίρες, ο οποίος αντιμετώπισε ενοχλήσεις που τον έκαναν να βρίσκεται διαρκώς στο έδαφος, αλλά δεν τον εμπόδισαν να εξελιχθεί και σε φύλακα-άγγελο της εστίας του όποτε χρειάστηκε...

Οπως -σωστά- επισήμανε ο Μεντιλίμπαρ στις πρώτες του δηλώσεις μετά από το σφύριγμα της λήξης, τα έντεκα λεπτά καθυστερήσεων που κράτησε ο Ευαγγέλου θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 20! Όσο κι αν ακούγεται υπερβολική μια τέτοια τοποθέτηση, μόνο τέτοια δεν είναι.

Οι φιλοξενούμενοι, όσο καλή ομάδα κι αν διαθέτουν -αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς- στο τελευταίο τρίτο του παιχνιδιού απλά δεν έπαιξαν ποδόσφαιρο. Ήταν διαρκώς πεσμένοι στο χορτάρι επικαλούμενοι ενοχλήσεις, έκαναν τα πάντα για να ροκανίσουν το χρόνο και να μην επιτρέψουν στους γηπεδούχους να βρουν ρυθμό, τους έσπασαν τα... νεύρα με την ανοχή του διαιτητή.

Ολα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα η μπίλια να καθίσει στο 1-1 και τον κόσμο που γέμισε για μία ακόμη φορά το «Καραϊσκάκης» να νιώθει από τη μία απογοητευμένος από την άσχημη εικόνα της ομάδας του και από την άλλη οργισμένος για όσα έγιναν στο τελευταίο κομμάτι του ματς που θύμιζαν θεατρική παράσταση!

Δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς για σκόπιμες καθυστερήσεις, αλλά μπορεί να αναρωτηθεί πως από τη μία βρισκόταν διαρκώς πεσμένος στο χορτάρι και από την άλλη όσες φορές -και δεν ήταν λίγες- χρειάστηκε να επέμβει, εμφανίστηκε... υγιέστατος μέχρι την τελευταία φάση. Ασφαλώς και για να πάρει αποτέλεσμα μια ομάδα από τον Ολυμπιακό στο γήπεδό του θα εξαντλήσει το «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», αλλά σε αυτό το σκέλος η ομάδα του Λέτο το τερμάτισε...

Από την άλλη πλευρά, όλα αυτά δεν θα είχαν μεγάλη σημασία, αν οι περσινοί νταμπλούχοι ήταν στοιχειωδώς σοβαροί στην τελική προσπάθεια, ή είχαν λίγο καθαρό μυαλό στην τελική επιλογή/εκτέλεση.

Έχασαν ένα τσουβάλι ευκαιρίες εντός περιοχής

Βρέθηκαν απέναντι από τον αντίπαλο κίπερ γύρω στις δέκα φορές, πάτησαν περιοχή τουλάχιστον τις διπλάσιες και δεν μπόρεσαν να τελειώσουν σωστά μια φάση, καθώς ακόμη και το γκολ του Ταρέμι προήλθε από το σημείο του πέναλτι. Κάτι που θα μπορούσε να... επαναληφθεί στα χασομέρια αν διαιτητής και VAR είχαν υποδείξει την παράβαση στη γροθιά που δέχθηκε ο Μπιανκόν έπειτα από έξοδο του Ραμίρες, ο οποίος δεν ακούμπησε τη μπάλα...

Κάπως έτσι σε δύο παιχνίδια, πήγαν στα σκουπίδια τέσσερις βαθμοί, η ΑΕΚ έχει το βράδυ της Κυριακής την ευκαιρία να προσπεράσει, αν νικήσει τον ΟΦΗ και αυτό που μένει τελικά είναι ότι η εμφάνιση και απέναντι στον Αρη και κόντρα στην Κηφισιά ήταν κατώτερη των προσδοκιών. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς τις απουσίες που υπήρχαν, αλλά όταν βρίσκονται στο γήπεδο παίκτες τέτοια κλάσης και με τέτοια συμβόλαια, δεν γίνεται να μην έχουν τη στοιχειώδη σοβαρότητα για να τελειώσουν μία από το ένα τσουβάλι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν...