Η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Κηφισιά
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League, μετά τις τρεις αναμετρήσεις του Σαββάτου για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Με τρεις αναμετρήσεις άνοιξε το Σάββατο (20/12) η αυλαία της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Αστέρας Aktor γνώρισε την πρώτη του εντός έδρας ήττα, αυτή από τον Άρη με 1-0, με τους Θεσσαλονικείς να ελπίζουν ακόμα για την 4η θέση. Εκεί όπου βρίσκεται ο Βόλος μετά την επικράτησή του με το ίδιο σκορ επί του Παναιτωλικού.
Στο ματς που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα του Σαββάτου, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Κηφισιά στο «Καραϊσκάκης», στην πρώτη του εντός έδρας απώλεια στο πρωτάθλημα.
Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
- Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1
- Βόλος - Παναιτωλικός 1-0
- Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
- ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 17:30
- ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 19:30
- ΑΕΚ - ΟΦΗ 21:00
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
- Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός 18:00
Η βαθμολογία
