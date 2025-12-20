Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Βαθμολογία

Η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Κηφισιά

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League, μετά τις τρεις αναμετρήσεις του Σαββάτου για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με τρεις αναμετρήσεις άνοιξε το Σάββατο (20/12) η αυλαία της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Αστέρας Aktor γνώρισε την πρώτη του εντός έδρας ήττα, αυτή από τον Άρη με 1-0, με τους Θεσσαλονικείς να ελπίζουν ακόμα για την 4η θέση. Εκεί όπου βρίσκεται ο Βόλος μετά την επικράτησή του με το ίδιο σκορ επί του Παναιτωλικού.

Στο ματς που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα του Σαββάτου, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Κηφισιά στο «Καραϊσκάκης», στην πρώτη του εντός έδρας απώλεια στο πρωτάθλημα.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

  • Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1
  • Βόλος - Παναιτωλικός 1-0
  • Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

  • ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 17:30
  • ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 19:30
  • ΑΕΚ - ΟΦΗ 21:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

  • Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός 18:00

Η βαθμολογία

stighmiotipo-othonis-2025-12-20-225649.png?v=0

Πηγή: Athletiko.gr

