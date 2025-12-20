Η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Κηφισιά

Με τρεις αναμετρήσεις άνοιξε το Σάββατο (20/12) η αυλαία της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Αστέρας Aktor γνώρισε την πρώτη του εντός έδρας ήττα, αυτή από τον Άρη με 1-0, με τους Θεσσαλονικείς να ελπίζουν ακόμα για την 4η θέση. Εκεί όπου βρίσκεται ο Βόλος μετά την επικράτησή του με το ίδιο σκορ επί του Παναιτωλικού.

Στο ματς που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα του Σαββάτου, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Κηφισιά στο «Καραϊσκάκης», στην πρώτη του εντός έδρας απώλεια στο πρωτάθλημα.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1

Βόλος - Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 17:30

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 19:30

ΑΕΚ - ΟΦΗ 21:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός 18:00

Η βαθμολογία

