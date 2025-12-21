Breaking news icon BREAKING
Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός - Κολοσσός και η δράση στα γήπεδα της Ευρώπης

Πού θα δείτε το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» απέναντι στην ομάδα της Ρόδου και το τηλεοπτικό πρόγραμμα όλης της ημέρας.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του τις διαδοχικές ήττες στη EuroLeague και «ξέσπασε» πάνω στη Βιλερμπάν, επιστρέφοντας με τον καλύτερο τρόπο στα θετικά αποτελέσματα. Οι Πειραιώτες υποδέχονται το μεσημέρι στη 13:00 τον Κολοσσό Ρόδου για τη Stoiximan GBL, ένα παιχνίδι που μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά μέσω της EΡΤ Σπορ 2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

  • 12:00 (Cosmote Sport 6) - Μπάσκετ, Turkish Basket League, Αναντολού Εφές - Γαλατασαράι
  • 13:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) - Μπάσκετ, Greek Basket League, Ολυμπιακός - Κολοσσός
  • 13:15 (NovaSports 2) - Ποδόσφαιρο, Eredivisie, Ουτρέχτη - Αϊντχόφεν
  • 13:30 (Cosmote Sport 1) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Κάλιαρι - Πίζα
  • 14:00 (Action 24) - Ποδόσφαιρο, Super League 2, Μαρκό - Χανιά
  • 14:30 (NovaSports 3) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga 2, Μπραουνσβάιγκ - Σάλκε
  • 15:00 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Ζιρόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης
  • 15:30 (NovaSports 2) - Ποδόσφαιρο, Eredivisie, Φέγενορντ - Τβέντε
  • 15:30 (Cosmote Sport 3) - Ποδόσφαιρο, Scottish Premiership, Χαρτς - Ρέιντζερς
  • 16:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) - Μπάσκετ, Greek Basket League, Καρδίτσα - Μαρούσι
  • 16:00 (Cosmote Sport 2) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Σασουόλο - Τορίνο
  • 16:30 (NovaSports Start) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga, Μάιντς - Σανκτ Πάουλι
  • 17:15 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα
  • 17:30 (Cosmote Sport 1) - Ποδόσφαιρο, Super League, ΑΕΛ - Ατρόμητος
  • 18:15 (ΕΡΤ2 Σπορ) - Βόλεϊ, Volley League Γυναικών, Μαρκόπουλο - ΠΑΟΚ
  • 18:30 (NovaSports 3) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga, Χαϊντενχάιμ - Μπάγερν
  • 18:30 (NovaSports Premier League) - Ποδόσφαιρο, Premier League, Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
  • 19:00 (Cosmote Sport 2) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Φιορεντίνα - Ουντινέζε
  • 19:00 (Cosmote Sport 3) - Ποδόσφαιρο, Cyprus League, Πάφος - ΑΠΟΕΛ
  • 19:30 (NovaSports Prime) - Ποδόσφαιρο, Super League, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
  • 19:30 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Έλτσε - Ράγιο Βαγιεκάνο
  • 19:30 (NovaSports Start) - Ποδόσφαιρο, La Liga 2, Γρανάδα - Αλμπαθέτε
  • 20:00 (Cosmote Sport 4) - Μπάσκετ, Liga Endesa, Μάλαγα - Μπασκόνια
  • 21:00 (Cosmote Sport 1) - Ποδόσφαιρο, Super League, ΑΕΚ - ΟΦΗ
  • 21:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) - Ποδόσφαιρο, Κόπα Άφρικα, Μαρόκο - Κομόρες
  • 21:45 (Cosmote Sport 2) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Τζένοα - Αταλάντα
  • 22:00 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Μπέτις - Χετάφε
  • 22:30 (Cosmote Sport 4) - Μπάσκετ, NBA, Ατλάντα Χοκς - Σικάγο Μπουλς

