Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός - Κολοσσός και η δράση στα γήπεδα της Ευρώπης
Πού θα δείτε το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» απέναντι στην ομάδα της Ρόδου και το τηλεοπτικό πρόγραμμα όλης της ημέρας.
Ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του τις διαδοχικές ήττες στη EuroLeague και «ξέσπασε» πάνω στη Βιλερμπάν, επιστρέφοντας με τον καλύτερο τρόπο στα θετικά αποτελέσματα. Οι Πειραιώτες υποδέχονται το μεσημέρι στη 13:00 τον Κολοσσό Ρόδου για τη Stoiximan GBL, ένα παιχνίδι που μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά μέσω της EΡΤ Σπορ 2.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας
- 12:00 (Cosmote Sport 6) - Μπάσκετ, Turkish Basket League, Αναντολού Εφές - Γαλατασαράι
- 13:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) - Μπάσκετ, Greek Basket League, Ολυμπιακός - Κολοσσός
- 13:15 (NovaSports 2) - Ποδόσφαιρο, Eredivisie, Ουτρέχτη - Αϊντχόφεν
- 13:30 (Cosmote Sport 1) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Κάλιαρι - Πίζα
- 14:00 (Action 24) - Ποδόσφαιρο, Super League 2, Μαρκό - Χανιά
- 14:30 (NovaSports 3) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga 2, Μπραουνσβάιγκ - Σάλκε
- 15:00 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Ζιρόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης
- 15:30 (NovaSports 2) - Ποδόσφαιρο, Eredivisie, Φέγενορντ - Τβέντε
- 15:30 (Cosmote Sport 3) - Ποδόσφαιρο, Scottish Premiership, Χαρτς - Ρέιντζερς
- 16:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) - Μπάσκετ, Greek Basket League, Καρδίτσα - Μαρούσι
- 16:00 (Cosmote Sport 2) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Σασουόλο - Τορίνο
- 16:30 (NovaSports Start) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga, Μάιντς - Σανκτ Πάουλι
- 17:15 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα
- 17:30 (Cosmote Sport 1) - Ποδόσφαιρο, Super League, ΑΕΛ - Ατρόμητος
- 18:15 (ΕΡΤ2 Σπορ) - Βόλεϊ, Volley League Γυναικών, Μαρκόπουλο - ΠΑΟΚ
- 18:30 (NovaSports 3) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga, Χαϊντενχάιμ - Μπάγερν
- 18:30 (NovaSports Premier League) - Ποδόσφαιρο, Premier League, Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- 19:00 (Cosmote Sport 2) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Φιορεντίνα - Ουντινέζε
- 19:00 (Cosmote Sport 3) - Ποδόσφαιρο, Cyprus League, Πάφος - ΑΠΟΕΛ
- 19:30 (NovaSports Prime) - Ποδόσφαιρο, Super League, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
- 19:30 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Έλτσε - Ράγιο Βαγιεκάνο
- 19:30 (NovaSports Start) - Ποδόσφαιρο, La Liga 2, Γρανάδα - Αλμπαθέτε
- 20:00 (Cosmote Sport 4) - Μπάσκετ, Liga Endesa, Μάλαγα - Μπασκόνια
- 21:00 (Cosmote Sport 1) - Ποδόσφαιρο, Super League, ΑΕΚ - ΟΦΗ
- 21:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) - Ποδόσφαιρο, Κόπα Άφρικα, Μαρόκο - Κομόρες
- 21:45 (Cosmote Sport 2) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Τζένοα - Αταλάντα
- 22:00 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Μπέτις - Χετάφε
- 22:30 (Cosmote Sport 4) - Μπάσκετ, NBA, Ατλάντα Χοκς - Σικάγο Μπουλς