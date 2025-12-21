ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: Κωνσταντέλιας και Μύθου έβαψαν «ασπρόμαυρο» το ντέρμπι

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του «απογοητευτικού» Παναθηναϊκού στην Τούμπα για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League και μείωσε στο -1 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Oι Θεσσαλονικείς ήταν η απόλυτοι κυρίαρχοι της αναμέτρησης άνοιξαν το σκορ με τον Κωνσταντέλια (39’), διπλασίασαν τα τέρματα τους με τον Μύθου (53’) στο παρθενικό γκολ του 18χρονου στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχασαν ένα… τσουβάλι ευκαιρίες για να διευρύνουν το δείκτη του σκορ, αλλά ο «εξαιρετικός» Κότσαρης κράτησε το σκορ σε χαμηλά επίπεδα.

Με τη νίκη αυτή ο Δικέφαλος έφτασε τους 35 βαθμούς και μείωσε στο -1 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, σε αντίθεση με το «τριφύλλι» που συνεχίζει να προβληματίζει καθώς ολοκλήρωσε το 2025 στην 6η θέση με 22 βαθμούς και εκτός play off.

Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό (10/1, 19:30), ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στη Λεωφόρο τον Πανσεραϊκό (11/1, 21:00).

H εξέλιξη του ματς

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ενώ οι «πράσινοι» είχαν έναν πιο παθητικό ρόλο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Στο 5ο λεπτό ο Μύθου έδωσε ωραία στον Κωνσταντέλια από δεξιά, εκείνος γύρισε προς το σημείο του πέναλτι, οι παίκτες του Παναθηναϊκού απομάκρυναν, η μπάλα στρώθηκε στον Μεϊτέ, που σούταρε στην κίνηση με το δεξί λίγο έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου μάλιστα είχε τεράστια διπλή χαμένη ευκαιρία προκειμένου να πάρει «κεφάλι» στην αναμέτρηση τρία λεπτά αργότερα (8’). Ο Ζίβκοβιτς άνοιξε στο κενό χώρο για τον Τάισον, αυτός πέρασε στη μικρή περιοχή, ο Οζντόεφ έκανε το δεξί σουτ, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Κότσαρη και το νέο σουτ του Μειτέ εκτός περιοχής έφυγε ένα μέτρο από το δεξί δοκάρι των φιλοξενούμενων.

Η επόμενη καλή στιγμή άνηκε και πάλι στους Θεσσαλονικείς. Στο 22’ ο Τάισον πέταξε για τον Κωνσταντέλια στην πλάτη της άμυνας, αυτός άλλαξε το παιχνίδι για τον Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός του Δικεφάλου έβγαλε τη σέντρα από δεξιά και ο Μύθου πήρε την κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ο Κόσταρής ήταν σωστά τοποθετημένος και μπλόκαρε την μπάλα.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αδυνατούσε να κρατήσει μπάλα, τα λάθη διαδέχονταν το ένα το άλλο και οι γηπεδούχοι απείλησαν εκ νέου με τον Μύθου στο 36ο λεπτό. Ο Τάισον απέφυγε τον Γεντβάι, μπήκε στην περιοχή και έκανε παράλληλο γύρισμα από αριστερά, όμως ο Μύθου δεν πρόλαβε με προβολή να φτάσει την μπάλα.

Στο 39’ ο ΠΑΟΚ βρήκε αυτό που έψαχνε από την αρχή του παιχνιδιού. Ο εξαιρετικός Τάισον πέρασε σαν… σταματημένο τον Σιώπη, με κάθετη βρήκε τον Κωνσταντέλια, εκείνος τσίμπησε την μπάλα με το δεξί, αυτή κόντραρε στον Πάλμερ-Μπράουν, πέρασε πάνω από τον Κότσαρη και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.

O Κωνσταντέλιας νικάει τον Κώτσαρη για το 1-0

Η πρώτη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 40ό λεπτό. Οι πράσινοι βγήκαν στην αντεπίθεση με τον Σβιντέρσκι, ο Πολωνός εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Παβλένκα.

Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ άγγιξε το 2-0. Ο Τάισον εκτέλεσε απευθείας το φάουλ έξω από την περιοχή (43’), η μπάλα κόντραρε στο τείχος και ο Κότσαρης έδιωξε με υπερένταση σε κόρνερ.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τα τέρματα του, με τον 18χρονο Ανέστης Μύθου (53’), ο οποίος πέτυχε το παρθενικό του τέρμα στην Stoiximan Super League και μάλιστα σε ντέρμπι. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε με το αριστερό το κόρνερ από αριστερά, ο νεαρός φορ πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της περιοχής και έγραψε το 2-0.

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν καταιγιστικοί και λίγο έλειψε να πετύχουν και τρίτο τέρμα με τον Κωνσταντέλια (56΄), ο οποίος έκανε τρομερή προσποίηση πάνω στον Πάλμερ-Μπράουν και σούταρε με το αριστερό από τα αριστερά της περιοχής, αλλά ο Κότσαρης απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Νέα τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 70ό λεπτό. Ο Κωνσταντέλιας προσπάθησε να σκάψει την μπάλα πάνω από τον Κότσαρη που απέκρουσε και στη συνέχεια ο Μύθου έστειλε την μπάλα πάνω στον Πάλμερ-Μπράουν σχεδόν εξ επαφής.

Στην συνέχεια ήταν η σειρά των φιλοξενούμενων να φτάσουν για πρώτη φορά στο δεύτερο 45λεπτο την αντίπαλη περιοχή. Στο 72ο λεπτό ο Τετέ με κεφαλιά βρήκε τον Μπακασέτα που βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση από δεξιά, αλλά το σουτ του αρχηγού του Παναθηναϊκού, δεν ανησύχησε τον Τσιφτσή.

Ο Παναθηναϊκός ήταν φανερά εκτός παιχνιδιού και οι Θεσσαλονικείς λίγο έλειψε να κάνουν το 3-0 σε τρεις (!) περιπτώσεις. Αρχικά ο Ζίβκοβιτς (80’) πέρασε στον Κένι που μπήκε στην περιοχή από δεξιά και εκτέλεσε με το δεξί, αλλά ο Κότσαρης απέκρουσε. Δύο λεπτά αργότερα (82’) Ο Τάισον κουβάλησε την μπάλα και έφτασε στο ύψος της περιοχής, εκτέλεσε με το αριστερό,αλλά ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού είπε και πάλι «όχι», ενώ στο 84’ ο Ζίβκοβιτς βγήκε σε πλεονεκτική θέση απέναντι στον Έλληνα πορτιέρε αλλά έστειλε την μπάλα άουτ και έτσι το 2-0 ήταν και το τελικό σκορ.

Διαιτητής: Ιρφάν Πελίτο.

Επόπτες: Σενάντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς, Αμέρ Μάτσιτς.

4ος: Φώτιος Πολυχρόνης.

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Γέντβαϊ, Τουμπά, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σβιντέρσκι.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου.