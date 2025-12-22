Παναθηναϊκός: Τα καλοκαιρινά «εγκλήµατα» τιµωρούνται τα Χριστούγεννα…

Δεν υπάρχουν πολλά πράγµατα να προσπαθήσεις και να αναλύσεις αγωνιστικά για αυτό που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ στην Τούµπα. Αρκεί να αναλογιστούµε ότι ο µόνος που στάθηκε αξιοπρεπώς στο παιχνίδι, δεχόµενος µάλιστα «σφυροκόπηµα» από τον Κωνσταντέλια και την… παρέα του ήταν ο Κότσαρης, ο 3ος!!! τερµατοφύλακας των πράσινων στο ξεκίνηµα της σεζόν.



Αυτό που είδαµε από το «τριφύλλι» στην Τούµπα ήταν αποκαρδιωτικό. Μια οµάδα χωρίς στόχο, χωρίς χαρακτήρα, χωρίς ταυτότητα. Ένα σύνολο που δεν γνωρίζει που αγωνίζεται, το οποίο κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο απλώς για να βγάλει την… υποχρέωση. Μια οµάδα, η οποία πρακτικά δεν απείλησε ποτέ τον αντίπαλο της, την στιγµή που ο ΠΑΟΚ µέτρησε 11 τελικές στην εστία, αποφεύγοντας χάρη στον κίπερ της βαρύτερη ήττα.



Εντεκάδα ανάγκης



Eurokinissi

Διαβάζοντας την εντεκάδα των «πράσινων» πριν την έναρξη του παιχνιδιού, µπορείς να δώσεις µια άτυπη εξήγηση για το πώς φτάσαµε στην χθεσινοβραδινή εικόνα. Επιλογές ανάγκης, ανεπιτυχή πειράµατα και πρακτικά καµία διαθέσιµη λύση στον πάγκο. Ο Καλάµπρια µεταφέρθηκε προσωρινά στο αριστερό άκρο, Ʃιώπης και Τσιριβέγια είναι αναγκασµένοι να παίζουν διαρκώς όντας οι µοναδικοί διαθέσιµοι χάφ (µαζί µε τον Τσέριν που όµως είναι πιο πίσω ιεραρχικά) ενώµεσοεπιθετικά η κατάσταση είναι ανάλογη.



Ο Τετέ παίζει σε ότι κατάσταση και αν είναι, αφού ο Πελίστρι «αγνοείται» από τον Αύγουστο (µε προπονητή ακόµα τον Βιτόρια), ο Μπακασέτας δεν έχει κανέναν ανταγωνισµό από τον Ταµπόρδα (αντί-Ουναΐ ) και ο Ʃφιντέρσκι αν και ήρθε ως αναπληρωµατικός τον περασµένο χειµώνα, παραµένει σταθερά ο βασικός φορ του Παναθηναϊκού.



Ανύπαρκτος µεταγραφικός σχεδιασµός



: InTime Sports

Μοιάζει αδιανόητο να σκεφτεί κανείς πόσο λάθος σχεδιάστηκε το ρόστερ το περασµένο καλοκαίρι. Ουναΐ, Ιωαννίδης, Βαγιαννίδης και Μαξίµοβιτς έφυγαν, χωρίς να αντικατασταθούν επάξια. Ο Ρενάτο ήταν στοίχηµα µε «προκαθορισµένη» κατάληξη, ο Καλάµπρια άργησε να έρθει παρότι ήταν γνωστή η αποχώρηση του «Βαγια», ο Ταµπόρδα δεν έχει… ακουµπήσει ως τώρα και

ο Ντέσερς δεν έχει προσφέρει σε σταθερή βάση είτε λόγω ατυχιών (τραυµατισµός στην προπόνηση!), είτε λόγω του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής πάνω που άρχισε να βρίσκει ρυθµό.



Με λίγα λόγια: Έγκληµα και τιµωρία. Τα ποδοσφαιρικά «εγκλήµατα» του καλοκαιριού τα… λούζεται αυτή τη στιγµή ο Μπενίτεθ, ο οποίος πάντως φέρει ευθύνη για µέρος της εικόνας που παρουσίασε η οµάδα του στο τελευταίο παιχνίδι του 2025. Χωρίς αυτό να σηµαίνει πως ο Ισπανός ευθύνεται περισσότερο ή λιγότερο από όσο οι ποδοσφαιριστές του.



Την δεδοµένη χρονική στιγµή, είναι επιτακτική η ανάγκη να βρεθούν οι λύσεις για τη συνέχεια της σεζόν. Το νέο έτος θα φέρει αλλαγές σε κάποια κοµµάτια του ρόστερ, τα προβλήµατα όµως δεν θα λυθούν µόνο µέσω των µεταγραφών. Ο Παναθηναϊκός οφείλει να βρει κίνητρο µέσω της Ευρώπης και του Κυπέλλου, για να µην µεταφέρει την εσωστρέφεια του 2025 στο 2026…