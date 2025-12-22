Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός 0-2: Οι Βοιωτοί πέρασαν το... μπλόκο των Σερρών και παραμένουν 4οι

Την τρελή του πορεία συνέχισε και στο τελευταίο ματς του 2025 ο Λεβαδειακός. Οι «πράσινοι» δοκιμάστηκαν στην έδρα του ουραγού Πανσερραϊκού και απέδειξαν για μία ακόμα φορά ότι έχουν την ποιότητα να πανηγυρίζουν τρίποντα ακόμα και όταν δεν βρίσκονται σε καλή μέρα.



Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησε 2-0 στην έδρα των «λιονταριών» και τη διαφορά έκαναν οι αλλαγές του. Οι Βέρμπιτς (57'), Πεντρόζο (89') ήρθαν από τον πάγκο και φρόντισαν να σπρώξουν τον Λεβαδειακό σε μία ακόμα νίκη που τον φέρνει μόνο στην 4η θέση της κατάταξης με 28 πόντους.

Το ματς



Ο Λεβαδειακός είχε τον έλεγχο στο πρώτο 45λεπτο και την κατοχή μπάλας, αλλά προβλημάτισε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Οι Βοιωτοί έφταναν εύκολα στην αντίπαλη περιοχή, όμως δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν τη μεγάλη ευκαιρία στα καρέ του Τιναλίνι.



Ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε το πρώτο 45λεπτο χωρίς τελική προσπάθεια και με παίκτη λιγότερο. Συγκεκριμένα, στο 39' ο Παλάσιος βγήκε στην πλάτη της άμυνας και έφυγε μόνος του στην αντεπίθεση. Ο Τιναλίνι τον ανέτρεψε εκτός περιοχής και είδε σωστά την απευθείας κόκκινη κάρτα.



Ο Ζεράρ Σαραγόσα «θυσίασε» τον Σοφιανό και έβαλε στην εστία τον Τσομπανίδη. Ο νεαρός τερματοφύλακας, πάντως, ανησύχησε το τιμ των Λιονταριών στο φινάλε του ημιχρόνου όταν έπιασε τον δεξιό του δικέφαλο.



Ο Παπαδόπουλος πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο τον Βέρμπιτς στη θέση του Μπάλτσι και έδειξε τις διαθέσεις του για να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του. Ακολούθησε μία ευκαιρία από τον Μπρουκς στο 52', ένα άστοχο σουτ του Συμελίδη στο 56' και ένα λεπτό αργότερα οι Βοιωτοί πήραν κεφάλι στο σκορ.



Ο Συμελίδης συνεργάστηκε εκτός περιοχής με τον Τσάπρα, αυτός πάσαρε στον Βέρμπιτς και ο Σλοβένος επιθετικός με άψογο δεξί πλασέ στο 57' νίκησε τον Τσομπανίδη και έκανε το 0-1.



Ο προπονητής του Πανσερραϊκού αποφάσισε να τα παίξει όλα για όλα και πέρασε στο παιχνίδι τους Μάρας, Ιβάν, ενώ ο Βέρμπιτς αποχώρησε λόγω τραυματισμού.



Ο Λεβαδειακός μετά το γκολ και ως το 75' δεν είχε απειλήσει καθόλου. Τότε ο Παλάσιος έτρεξε όλο το γήπεδο, πέρασε τον Τσομπανίδη, αλλά αντί να πασάρει δεξιά επέλεξε να σουτάρει. Ο Βόλνεϊ που είχε γυρίσει, έσωσε πάνω στη γραμμή και απέτρεψε το δεύτερο γκολ.



Στο 88' οι γηπεδούχοι έμειναν με εννέα ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Γεωργιάδη με δεύτερη κίτρινη κάρτα, οπότε χάθηκε και η τελευταία τους ελπίδα να πάρουν κάτι από το ματς. Στη φάση αυτή ο Παλάσιος εκτέλεσε το φάουλ και ο Πεντρόζο διαμόρφωσε το 0-2 για την ομάδα της Στερεάς Ελλάδας.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Λιάσος, Μπρουκς (63' Μάρας), Ομεονγκά (84' Γκαλβάν), Νάνελι, Σοφιανός (42' Τσομπανίδης), Καρέλης (63' Ιβάν).



Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Βήχος, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Συμελίδης (78' Τσιμπόλα), Τσόκαϊ, Όζμπολτ (65' Γκούμας), Μπάλτσι (46' Βέρμπιτς, 65' λ.τρ. Πεντρόζο), Παλάσιος, Λαγιούς (87' Μανθάτης).

Πηγή: Athletiko.gr