Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (11/3) σε χώρο εμπορίου επί της Λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 23:00 σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.