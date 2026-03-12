Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική

Φωτιά σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 23:00, το βράδυ της Τετάρτης.

Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (11/3) σε χώρο εμπορίου επί της Λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 23:00 σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

