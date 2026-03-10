Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Φωτιά Άγιοι Ανάργυροι Πυροσβεστική

Άγιοι Ανάργυροι: Άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία και έβαλαν φωτιά σε καφετέρια

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (10/3) σε καφετέρια στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, άγνωστος ή άγνωστοι έσπασαν την τζαμαρία της καφετέριας και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες όπου κατέβαλαν προσπάθειες για να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

Έρευνα για την υπόθεση διεξάγει το Τμήμα Ασφάλειας των Αγίων Αναργύρων.

