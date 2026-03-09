Ταύρος: Νεκρός ο άνδρας από τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα

Νεκρός κατέληξε ο άνδρας που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από διαμέρισμα στον Ταύρο, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 04:35 τα ξημερώματα στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Μαραθώνος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, ανέσυραν τον άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς κατέληξε.

Παράλληλα, μέσω του κλιμακοστασίου του πέμπτου ορόφου, οι πυροσβέστες απομάκρυναν μια γυναίκα και ένα παιδί που κινδύνευαν από τους πυκνούς καπνούς.

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, διασφαλίζοντας την ασφαλή απομάκρυνση των ενοίκων και την κατάσβεση της φωτιάς.