Με σοβαρά εγκαύματα σε κεφάλι και πρόσωπο ο 39χρονος μετά την φονική πυρκαγιά σε σπίτι στον Βόλο

Στη μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθεί ο 39χρονος που επιχείρησε να σώσει τη μητέρα και τη γιαγιά του από τη φωτιά που ξέσπασε μετά από έκρηξη το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Μαρτίου, σε σπίτι στην περιοχή Αγία Παρασκευή.



Ο 39χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο στην χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Βόλου. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, χωρίς ωστόσο να απαιτείται νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα συνέβησαν στην οδό Αστυπάλαιας, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Η φωτιά φέρεται να ξέσπασε από τη σόμπα και πριν προλάβουν να καταλάβουν τι συνέβη πήραν φωτιά τα σκεπάσματα. Οι γυναίκες, 60 και 86 ετών, πανικοβλήθηκαν και ο 39χρονος γιος της 60χρονης, που έμενε μαζί τους, μπήκε στο δωμάτιο προσπαθώντας να τις βγάλει έξω από το σπίτι αλλά αυτό στάθηκε αδύνατον.



Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, ακούστηκαν εκρήξεις και οι φωνές της 66χρονης που καλούσε σε βοήθεια. Μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες των γειτόνων για να δουν τι συμβαίνει οι εκρήξεις έγιναν ισχυρότερες και κάλεσαν αμέσως την Πυροσβεστική. Το σπίτι σε κλάσματα δευτερολέπτου άρπαξε φωτιά.