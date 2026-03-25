«Την είδα να καίγεται στην αυλή»: Συγκλονίζει μαρτυρία για τις δύο νεκρές γυναίκες στο Βόλο

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βόλου η ισχυρή έκρηξη που συνέβη το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου, και η φωτιά που ακολούθησε μέσα σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρές γυναίκες και έναν τραυματία.

Φρικτό θάνατο βρήκαν δύο γυναίκες 60 και 80 ετών που κάηκαν ζωντανές μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Αστυπάλαιας. Η φωτιά φέρεται να ξέσπασε από την σόμπα και πριν προλάβουν να καταλάβουν τι συνέβη πήραν φωτιά τα σκεπάσματα, όπως αναφέρει το gegonota.news.

Οι γυναίκες ανήμπορες να κινηθούν πανικοβλήθηκαν και ο 39χρονος γιός της 60χρονης, που έμενε μαζί τους, μπήκε στο δωμάτιο προσπαθώντας να τις βγάλει έξω από το σπίτι αλλά αυτό στάθηκε αδύνατον. Οι γυναίκες κάηκαν ζωντανές και ο ίδιος υπέστη βαριά εγκαύματα. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της πόλης και οι γιατροί δίνουν «μάχη» για τη ζωή του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, αργά το μεσημέρι άκουσαν εκρήξεις και τις φωνές της 66χρονης που καλούσε σε βοήθεια. Μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες των γειτόνων για να δουν τι συμβαίνει οι εκρήξεις έγιναν ισχυρότερες και κάλεσαν αμέσως την Πυροσβεστική. Το σπίτι σε κλάσματα δευτερολέπτου άρπαξε φωτιά και αυτό οφείλεται σε σόμπα στην οποία ακούμπησαν τα σκεπάσματα των καναπέδων, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

«Είδα μια γυναίκα να καίγεται στην αυλή του σπιτιού της, ένα σώμα τυλιγμένο στις φλόγες. Ο γιός φώναζε, καιγόμαστε, είναι μέσα η γιαγιά μου»… αυτή είναι η μαρτυρία μιας γειτόνισσας στην Αγία Παρασκευή που εξιστορεί τα γεγονότα της τραγωδίας με θύματα μητέρα και κόρη, από φωτιά που ξέσπασε σπίτι τους.



Η ίδια περιγράφει την σκηνή που δεν θα ξεχάσει ποτέ στην ζωή της, δηλαδή μια 66χρονη γυναίκα με τυλιγμένο το σώμα της στις φλόγες μέσα στην αυλή του σπιτιού της να προσπαθεί να σωθεί, ενώ ακούγονταν εκρήξεις. Η φωτιά στο σπίτι της Αγίας Παρασκευής όπου έμεναν γιαγιά, κόρη και εγγονός ξέσπασε στις 15.45 το απόγευμα μέσα στο σαλόνι από σόμπα και η μητέρα με την κόρη κάηκαν ζωντανές, ενώ ο 39χρονος που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά «χαροπαλεύει». Η 88χρονη ηλικιωμένη βρέθηκε καμένη επάνω στον καναπέ.





Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξέσπασε στο σαλόνι από ηλεκτρική θερμάστρα και οι εκρήξεις οφείλονται στο γεγονός ότι «έσκασε» αφενός γκαζάκι στην κουζίνα μετά την εκδήλωση της φωτιάς, αλλά και άλλες ηλεκτρικές συσκευές.



Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο πριν από τις 16:00, όταν μια σφοδρή έκρηξη αναστάτωσε τη γειτονιά, προκαλώντας έντονη ανησυχία και πανικό στους κατοίκους, σύμφωνα με πληροφορίες του Thenewspaper.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, καθώς και πληρώματα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Δύο σοροί αγνώστων στοιχείων ανασυρθήκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικία, στο δήμο Βόλου Μαγνησίας. Επιχειρούν 16 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 25, 2026

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου, πιθανόν από σόμπα, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.



Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, ανήμερα της εθνικής επετείου.