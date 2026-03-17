Πέραμα: Αναστάτωση στα Ναυπηγεία μετά από φωτιά σε mega yacht - Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/3) στο Πέραμα, καθώς ξέσπασε φωτιά σε πολυτελές σκάφος που βρισκόταν στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.
Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το μηχανοστάσιο των Ναυπηγείων, για λόγους που δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.
Όλοι οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους και δεν κινδύνεψε κανείς. Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
«Πρωταρχική μας προτεραιότητα παραμένει πάντοτε η ασφάλεια των ανθρώπων στη θάλασσα και στους χώρους εργασίας», τόνισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.