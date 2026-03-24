Φωτιά στην αποθήκη της εκκλησίας του ιερέα YouTuber στη Λιοσίων

Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (24/3) επί της οδού Λιοσίων προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, η φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο εκκλησίας που βρίσκεται επί της Λιοσίων και στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά έχει επεκταθεί σε όλο τον χώρο, με τις φλόγες να διακρίνονται από την σκεπή του οικήματος της αυτοσχέδιας εκκλησίας., ενώ εσωτερικά φαίνεται να έχει καεί ολοσχερώς το οίκημα.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πρόκειται για την εκκλησία που χρησιμοποιούσε ο ιερέας YouTuber, ο οποίος είχε απασχολήσει τις ελληνικές Αρχές στο προηγούμενο διάστημα, καθώς κατηγορείται πως έκανε διακίνηση ναρκωτικών στο εσωτερικό του ναού.

Για την ώρα δεν είναι γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Στο σημείο βρίσκονται και δυνάμεις της Αστυνομίας, που απομακρύνουν από την περιοχή οδηγούς και πεζούς για την ασφάλειά τους.

Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι

Διεκόπη στις 06:10 και μέχρι νεωτέρας η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα - Άγιοι Ανάργυροι, λόγω της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί σε κτίριο πλησίον της γραμμής στο ύψος της οδού Λιοσίων, με εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Λόγω της διακοπής αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου.

Επιπλέον, η αμαξοστοιχία IC 50 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), με προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης 06:58, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθήνας.

«Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση. Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» τονίζεται στην ενημέρωσή της.