Εμπλέκεται άλλος ένας ιερέας στο «ιερό» εμπόριο - Χρησιμοποιούσαν τον ναό για αποθήκευση ναρκωτικών

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με την εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη σε Ρόδο και Αττική. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 46χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας, πρώην μοντέλο, YouTuber και τηλεπερσόνα.



«Αποδείχθηκε από την έρευνα ότι χρησιμοποιούσαν τον ιερό ναό όχι μόνο για να αποθηκεύουν τις ναρκωτικές ουσίες, αλλά κατά κάποιο τρόπο και για να πραγματοποιούν και το εμπόριο», επεσήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας μίλησε και για την περίπτωση της Ρόδου όπου ο εν λόγο ρασοφόρος «ουσιαστικά έδωσε τις αποσκευές σε ένα άλλο πρόσωπο να τις μεταφέρει με το πλοίο και στη συνέχεια μετέβη ο ίδιος αεροπορικώς όπου και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Είχε προηγηθεί ήδη η έρευνα των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είχε σχηματιστεί δικογραφία και με άλλους εμπλεκόμενους».

Όπως επισημαίνει η κ. Δημογλίδου υπάρχουν αρκετά στοιχεία λόγω της πολύμηνης έρευνας της ΕΛ.ΑΣ. Ο 46χρονος φαίνεται πως δρούσε τουλάχιστον κατά το τρέχον έτος. Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας σημείωσε ότι υπάρχει ένας ακόμη ιερέας που φέρεται να εμπλέκεται στην συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά κι ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται ήδη στις φυλακές.

Tοξικοεξαρτημένα άτομα νωρίς το πρωί έξω από την εκκλησία

Βίντεο που φέρνει στην δημοσιότητα το Action24 δείχνει πιθανώς τοξικοεξαρτημένα άτομα που έφτασαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας (10/11) έξω από την εκκλησία περιμένοντας να εισέλθουν στον ναό, αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί ήταν κλειστός.

Οι συνομιλίες με την αρχηγό του κυκλώματος

Υπήρχαν περιπτώσεις που έβγαινε με τα ράσα από την εκκλησία και πουλούσε ναρκωτικά σε πελάτες του κυκλώματος. Η συνομιλία του με την 52χρονη αρχηγό είναι αποκαλυπτική.

Τον βρήκες;

Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

Ναι

Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δε θυμάμαι.

Εντάξει

Άστο ανοιχτό για να μου πεις οκ.

Περίμενε ναι

Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου.

Όταν ο ρασοφόρος πλησιάζει το αυτοκίνητο του πελάτη, τού δίνει τις ναρκωτικές ουσίες και ενημερώνει την αρχηγό ότι η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Βλέπεις;

Ναι ένα γκρι

Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

Τι ομολόγησε ο ιερέας YouTuber

Ο 46χρονος όταν οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ομολόγησε ότι αποθήκευε εντός του χώρου λατρείας και στη συνέχεια διακινούσε κοκαΐνη και χασίς σε χρήστες.

Επικαλέστηκε ότι έκανε και ο ίδιος χρήση ναρκωτικών που του έδινε η αρχηγός του κυκλώματος, ενώ ανέφερε πως κέρδιζε και αρκετά χρήματα από τη διακίνηση.

Η αρχηγός ανέφερε στους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, τον προσέγγισε και τον έπεισε να συμμετέχει στην διακίνηση κοκαΐνης και χασίς. Τουλάχιστον έξι μήνες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI παρακολουθούσαν τα 9 μέλη του κυκλώματος και κατέγραφαν τις συνομιλίες τους.

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της αρχηγού, το ένα κιλό κοκαΐνης το πωλούσαν 35.000 ευρώ και το ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης 2.500 ευρώ.

Ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αττική και Ρόδο

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Αττικής και της Ρόδου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και κρατούμενος που συμμετείχε στη δράση της οργάνωσης.

Α’ βραχίονας της εγκληματικής οργάνωσης

52χρονη ημεδαπή: Αρχηγικό μέλος του πρώτου βραχίονα, υπεύθυνη για καθοδήγηση μελών, ανεύρεση και αποθήκευση ναρκωτικών, καθώς και στρατολόγηση συνεργών. Είχε ρόλο και στη διακίνηση μεταναστών.

42χρονος συνεργός: Συνδετικός κρίκος των δύο βραχιόνων, υπεύθυνος για αποθήκευση και διακίνηση ουσιών, αλλά και για τη μεταφορά μεταναστών.

40χρονος, 46χρονος και 52χρονος ιερείς: Συνεργοί της 52χρονης, αναλάμβαναν μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία αποθήκευαν ενίοτε μέσα σε Ιερό Ναό, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους.

Β’ βραχίονας της εγκληματικής οργάνωσης