Διάλογοι «φωτιά» καίνε το κύκλωμα με τον ψευτοϊερέα: «Κλέβουμε τον κοσμάκη για να κάνουμε ναρκωτικά»

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης με τον «αρχιεπίσκοπο παλαιοημερολογιτών», ο οποίος πουλούσε κοκαΐνη και κάνναβη ενώ ομολόγησε πως έκανε και αυτός χρήση ουσιών.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, η 52χρονη αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να μίλησε για τον τρόπο που προσέγγισε τον ρασοφόρο και τον έπεισε να συνεργαστούν. Από την έρευνα της Αστυνομία προκύπτει πως εκείνη ήταν η υπεύθυνη για τη στρατολόγηση μελών της εγκληματικής οργάνωσης καθώς και την πλήρη καθοδήγηση αυτών όσον αφορά την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών.

Όσον αφορά τον 46χρονο ψευτοϊερέα, είχε καθαιρεθεί από την εκκλησία της Ελλάδος αλλά συνέχιζε να παρουσιάζεται άλλοτε ως ιερέας και άλλοτε ως «Αρχιεπίσκοπος Παλαιοημερολογιτών». Μάλιστα, ο κατηγορούμενος ομολόγησε πως αποθήκευε ναρκωτικά στην εκκλησία και ισχυρίστηκε πως και ο ίδιος ήταν χρήστης ουσιών.

«Έλεγε ”ελάτε να σας λύσω τα μάγια και να βοηθήσω τους καρκινοπαθείς”»

Κάτοικος του χωριού αποκάλυψε πως ο 46χρονος ρασοφόρος υποσχόταν να λύσει τα μάγια ανθρώπων και να βοηθήσει τους καρκινοπαθείς.

«Από την αρχή μας ”χτύπησε”, πώς πήραν έναν χώρο και τον έκαναν εκκλησία; Πουλούσαν πράγματα, που πουλάνε στα μοναστήρια συνήθως. Είδα ότι ο ιερέας, ήταν μοντέλο, μετά έγινε μάγειρας. Εδώ μαγείρευαν, οι ιερείς έπαιρναν πατάτες από την λαϊκή, είχε κάποιους που μοιράζανε χαρτιά για τις γιορτές και βοηθούσαν», είπε χαρακτηριστικά στο mega.

Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Τον Φεβρουάριο κάνανε γιορτές, ήταν ένα συνονθύλευμα πραγμάτων, καταλάμβαναν τον χώρο, κάνανε περιφορές. Κάποια στιγμή τους σταματήσαν να κάνουν μυστήρια, γιατί κρίθηκαν ότι δεν είναι έγκυρα τα μυστήρια. Στην πρώτη επικοινωνία που είχα μαζί του με καταέβρισε. Γιατί του είπαμε να κατεβάσουν τα μεγάφωνα και αγρίεψε. Τα απογεύματα έλεγε ”ελάτε να σας λύσω τα μάγια και να βοηθήσω τους καρκινοπαθείς”».

Τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας

Το κύκλωμα αξίωνε 35.000 ευρώ για κάθε κιλό κοκαΐνης, και 2.500 ευρώ για κάθε κιλό ακατέργαστης κάνναβης. Η εγκληματική οργάνωση μπήκε στο στόχαστρο του ελληνικού FBI και μετά από ανάλυση εικόνων και συνομιλιών έγιναν συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 238 γραμμάρια κοκαΐνης, πάνω από 9 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 14 συσκευασίες φαρμακευτικού σκευάσματος, 9 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 1 συσκευή παρεμβολής σήματος κινητής τηλεφωνίας (jammer), το χρηματικό ποσό των 4.380 ευρώ και 24.500 Λεκ Αλβανίας ενώ κατασχέθηκαν 4 – Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι 7 από τους 8 κατηγορουμένους είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν για ανάλογα αδικήματα και σε δύο από αυτούς είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι διάλογοι που... καίνε την αρχηγό και τον Ιερέα

Με ορμητήριο ένα εκκλησάκι επί της Λιοσίων, που χτίστηκε με χρήματα που έστειλε μια ομογενής, ο youtuber ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά και πολλές φορές, τα παρέδιδε ο ίδιος στους πελάτες.

52χρονη: Τον βρήκες;

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

52χρονη: Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Ναι

52χρονη: Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δε θυμάμαι.

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Εντάξει

52χρονη: Άστο ανοιχτό για να μου πεις οκ.

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Περίμενε ναι

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, όπως προκύπτει από τη συνομιλία, ο ρασοφόρος εντοπίζει τον πελάτη και παραδίδει την παραγγελία ναρκωτικών.

52χρονη: Βλέπεις;

Αυτοαποκαλούμενος ιερέας: Ναι ένα γκρι

52χρονη: Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

Το «παζάρι» για τα... λεφτά

Σε άλλο διάλογο από τις 14 Αυγούστου αποτυπώνεται το «παζάρι» που γίνεται ανάμεσα σε δεξί χέρι του του αυτοαποκαλούμενου ιερέα με την αρχηγό.

Αρχηγός: Πρέπει μάλλον να ακυρώνεται να φύγω και έχω τρελαθεί τώρα πες μου.

Δεξί χέρι ιερέα: Σε ακυρώνω να φύγεις;

Αρχηγός: Όχι εσύ, ρε συ. Πες μου, πες μου τώρα κάτι… πες μου. Όχι εσύ.

Δεξί χέρι ιερέα: Ωραία πες μου… πες μου κάτι. Έχεις ένα πακέτο μακαρόνια που χρειάζομαι;

Αρχηγός: Λεφτά έχω;

Δεξί χέρι ιερέα: Ναι, για αυτό σου λέω.

Αρχηγός: Τίποτα παραπάνω; Αλήθεια τώρα;

Δεξί χέρι ιερέα: Τι εννοείς; Όχι αγάπη μου. Άκου, άμα έχεις… άμα έχεις να με καλύψεις επειδή είμαστε τρελαμένοι. Μόλις μπήκαμε, σκέψου τραβολογάγαμε τη (…), θέλουμε ένα πακέτο μακαρόνια και θα σου δώσω εγώ 300 ευρώ. Τακτοποίησέ μας σε παρακαλώ.

Αρχηγός: Το ένα δηλαδή πληρώνεις στην ουσία.

Δεξί χέρι ιερέα: Ναι, ρε αγάπη.

Αρχηγός: Και είναι 300 έτσι;

Δεξί χέρι ιερέα: Βρε ναι εντάξει και έχει ο θεός. Και αύριο. Ωχ θεέ μου.

Αρχηγός: Άμα έχεις παραπάνω λεφτά…

Δεξί χέρι ιερέα: Δεν έχω…

Αρχηγός: Χωρίς λεφτά δεν μπορώ.

Δεξί χέρι ιερέα: Δεν έχω παραπάνω λεφτά και εκτός αυτού αύριο το πρωί έχουμε λειτουργία.

Αρχηγός: Μου είπατε 700, θα πηγαίνατε και θα καλυπτόμουν και εγώ για αυτό το πράγμα.

«Θα καταστραφούμε»

Σε έναν ακόμα διάλογο, 15 ημέρες μετά, φαίνεται οι δυο τους να συζητούν για το γεγονός ότι κάποιοι είχαν ξεκινήσει να τους κατηγορούν για εμπόριο ναρκωτικών.

Δεξί χέρι ιερέα: Μήπως είδες αν μπήκανε τα χρήματα; Έχω τρελαθεί.

Αρχηγός: Δεν έχω δει όχι.

Δεξί χέρι ιερέα: Ήρθε ένα (…), ένα τσόλι αυτός ο… κι έπιασε τον πατέρα Αντώνιο.

Αρχηγός: Ποιος είναι ο πατέρας Αντώνιος;

Δεξί χέρι ιερέα: Ο παπάς που έχουμε εδώ.

Αρχηγός: Όχι ο Παπα-Γιάννης… ο άλλος λες.

Δεξί χέρι ιερέα: Όχι ο Παπα-Γιάννης, ο άλλος ναι.

Αρχηγός: … και τι του είπε;

Δεξί χέρι ιερέα: Ότι του χρωστάμε λεφτά από συνάντηση και αυτά… Προφανώς μπορεί να του πει για τα ναρκωτικά, δεν ξέρω.

Αρχηγός: Τι είπες τώρα ρε…

Αρχηγός: Και τι έγραφε το πανό;

Δεξί χέρι ιερέα: Ότι κλέβουμε τα λεφτά του κοσμάκη για να κάνουμε ναρκωτικά και ζιγκολό.

Αρχηγός: Τι λες ρε φίλε; Ποιος φαντάζεσαι ότι τα έχει κάνει αυτά;

Δεξί χέρι ιερέα: Άστα μου έρχεται να τρελαθώ. Μου έρχεται να τρελαθώ.

Αρχηγός: Τι λες; Και ποιος να το έκανε αυτό;

Δεξί χέρι ιερέα: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, το θέμα είναι ότι αυτό για μικροποσά, για τρακόσια εδώ, διακόσια εδώ αυτό… Πρέπει να βρούμε… άκουσε με. Κάπου πρέπει να βρούμε, να δανειστούμε και μετά να χρωστάμε σε έναν άνθρωπο. Δεν γίνεται…

Αρχηγός: Ναι, ναι, ναι.

Δεξί χέρι ιερέα: Θα καταστραφούμε.

Αρχηγός: Απλά πες στον γέροντα να μη μιλάει πολύ στο τηλέφωνο γιατί… στο κανονικό έτσι όπως μιλάμε.

Δεξί χέρι ιερέα: Α ναι εντάξει.