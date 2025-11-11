Στην Ευελπίδων ο Youtuber ιερέας - Φωτογραφία ντοκουμέντο λίγο μετά τη σύλληψη

Η φωτογραφία που δημοσιεύει σήμερα το flash.gr είναι λίγα λεπτά μετά τη σύλληψη του 46χρονου ρασοφόρου, για τον οποίον και οι παλαιοημερολογίτες αρνούνται ότι ανήκει στους κόλπους τους, για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Ο γνωστός από τις εκπομπές του στο Youtube ρασοφόρος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πως η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, μετά από πολύμηνη έρευνα κατάφερε να τον ξετρυπώσει και να τον συλλάβει.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από την προανακριτική έρευνα, τόσο ο δικός του ρόλος όσο και του άλλου 40χρονου ρασοφόρου ήταν ιδιαίτερα κομβικός στο κύκλωμα. Αυτό καθώς όχι μόνο έκρυβαν ναρκωτικά σε μία γλάστρα στον ιερό ναό που είχαν δημιουργήσει στη Λιοσίων, αλλά τα διακινούσαν κιόλας σε πελάτες πού έφταναν μέχρι εκεί έξω για να προμηθευτούν κοκαΐνη ή ακατέργαστη κάνναβη.

Οι συλληφθέντες για το κύκλωμα, οδηγούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή με την βαρύτατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 51 cd από νόμιμες συνακροάσεις.

Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες

Στην Ευελπίδων μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (11/11) ο παλαιοημερολογίτης ιερέας, καθώς και άλλοι επτά συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά.