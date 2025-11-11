Στη «φόρα» ερωτικά μηνύματα του ψευτοϊερέα σε 43χρονο - «Πες μου την πιο ανώμαλη φαντασίωσή σου»

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν μηνύματα ερωτικού περιεχομένου που έστελνε ο παλαιοημερολογίτης ιερέας προς έναν 43χρονο άνδρα, στα οποία ζητούσε πιεστικά να βρεθούν, έναντι αμοιβής.

Συγκεκριμένα, αποκαλύπτοντας τα μηνύματα που δέχτηκε ο μάρτυρας, υποστήριξε πως δεν υπέκυψε στις προτάσεις του 46χρονου ρασοφόρου ενώ οι προτάσεις του ψευτοϊερέα σοκάρουν.

«Αν είσαι έτοιμος μιλάμε και αν συμφωνείς και εσύ έχει καλώς, αλλιώς πάλι φίλοι»

«Ομόρφυνες, ενοχλώ;», ανέφερε το πρώτο μήνυμα, γράφοντας στο δεύτερο: «Δεν ξέρω, δεν έδωσες δικαιώματα για να σου μιλήσω έτσι. Πάντα το είχα στο μυαλό μου. Πιστεύω ότι πάντα σε κολακεύει που σε έβλεπαν έτσι. Ότι ήσουν καθαρά άντρας και μέχρι εκεί. Έπρεπε να είχε πολύ θάρρος κάποιος για να σε πλησιάσει».

«Ξέρω ότι έχεις περάσει δύσκολα και ποτέ δεν σε έκρινα για όλο αυτό. Ίσα, ίσα κατάλαβα τα πάντα… Εγώ προσωπικά δεν σε φοβήθηκα ποτέ. Αν είσαι έτοιμος μιλάμε και αν συμφωνείς και εσύ έχει καλώς, αλλιώς πάλι φίλοι», έγραψε ο ιερέας και στη συνέχεια έκανε την πρόταση του.

«Έρχεσαι κοντά μας και θα είσαι άρχοντας»

«Πώς τα βγάζεις με τα ερωτικά σου; Άκου. Είσαι μέσα. Έρχεσαι κοντά μας και θα είσαι άρχοντας. Και θα κάνεις τα πάντα να με έχεις στην τσίτα. Να φοβάμαι. Να με αναγκάζεις να σε υπηρετώ. Ψήνεσαι; Εσύ απλά θα είσαι άρχοντας. Να αρπάζει και να κάνεις ό,τι θες. Να σε φροντίζω. Έλα μια ώρα. Θα βγάζεις τόσα που δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις, άκου, θα είσαι άρχοντας. Γ… πώς αλλιώς να στο πω; Πες μου την πιο ανώμαλη φαντασίωση που έχεις. Γουστάρεις να βγάζεις φράγκα;», ρώτησε τον 43χρονο, λαμβάνοντας αρνητική απάντηση με βάση τον τελευταίο που μίλησε στον ΑΝΤ1.

Μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες

Στην Ευελπίδων μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (11/11) ο παλαιοημερολογίτης ιερέας, καθώς και άλλοι επτά συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά.

Όλοι τους, κατηγορούνται με βαρύτατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 51 CD από νόμιμες συνακροάσεις.

Παράλληλα, ο γνωστός από τις εκπομπές του στο YouΤube, ρασοφόρος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πως η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, μετά από πολύμηνη έρευνα κατάφερε να τον ξετρυπώσει και να τον συλλάβει.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από την προανακριτική έρευνα, τόσο ο δικός του ρόλος όσο και του άλλου 40χρονου ρασοφόρου ήταν ιδιαίτερα κομβικός στο κύκλωμα. Αυτό καθώς όχι μόνο έκρυβαν ναρκωτικά σε μία γλάστρα στον ιερό ναό που είχαν δημιουργήσει στη Λιοσίων, αλλά τα διακινούσαν κιόλας σε πελάτες πού έφταναν μέχρι εκεί έξω για να προμηθευτούν κοκαΐνη ή ακατέργαστη κάνναβη.