Απίστευτη καταγγελία για τον ιερέα YouTuber - «Πηγαίναμε λειτουργία και λιβάνιζε με χασίς»

Νέες απίστευτες αποκαλύψεις έρχονται στη «φόρα» σχετικά με τον 46χρονο αρχιεπίσκοπο παλαιοημερολογίτη ο οποίος εμπλέκεται σε εγκληματική οργάνωση και σε κύκλωμα ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, μία γυναίκα που επισκεπτόταν συχνά την εκκλησία του ρασοφόρου αποκάλυψε μεταξύ άλλων πως πολύ συχνά εκεί γινόντουσαν εξορκισμοί ενώ κατά τη διάρκεια λειτουργιών λιβάνιζε με... χασίς.

«Πήγαινε στη λειτουργία και αυτός είχε μέσα εξορκισμούς»

«Είχαμε πάει στη λειτουργία τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πήγαινα όλες τις ημέρες εγώ και στη διάρκεια του χρόνου, όλο τον χρόνο» είπε χαρακτηριστικά η μάρτυρας και πρόσθεσε: «Πήγαινα 4-5 φορές τον μήνα γιατί έκανε παρακλήσεις κάθε Τετάρτη και κάποιες φορές, έκανε και εξορκισμούς, είχα δει τη Μεγάλη Βδομάδα. Πήγαινα δηλαδή στη λειτουργία για να κάτσουμε και αυτός είχε μέσα εξορκισμούς. Το έλεγε βέβαια ότι έκανε γιατί ο Άγιος Παρθένιος ήταν για τα μάγια, εκτός από τους καρκινοπαθείς προστάτης».

Όσον αφορά το τι αντίκρισε, υπογράμμισε ότι «δύο φορές ή τρεις είχε τύχει που πήγαινα σε λειτουργία και έλεγε μέσα διαβάζει, άμα θέλετε βγείτε έξω και δεν το αντέχετε. Είχα μπει μέσα να δω πώς είναι, τους έβαζε κάτω, έβαζε από πάνω το πετραχήλι και τους διάβαζε μέσα στον κόσμο. Φώναζαν αυτοί, έκαναν σαν να φωνάζουνε, σαν να είναι ο διάολος υποτίθεται μέσα τους και έβγαζαν διάφορες κραυγές και αυτός συνέχισε να διαβάζει».

«Με το που μπήκαμε και λιβάνιζε, μύριζε χασίσι»

Η καταγγελία της συγκεκριμένης γυναίκας όμως, δεν σταματά εδώ, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες και ότι μύριζε χασίς.

«Εμείς το σχολιάζαμε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, μας φάνηκε δηλαδή ότι κάτι μου μύριζε εκείνη τη στιγμή και γέλασα. Δηλαδή και στη διάρκεια της λειτουργίας μου ξαναρχόταν η μυρωδιά και το συζητάγαμε και γελάγαμε, αλλά δεν πέρναγε από το μυαλό μας γιατί δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορούσε ένας παπάς να έχει κάτι τέτοιο (σ.σ. χασίς)» εξήγησε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας μάλιστα πρόσθεσε: «Πήγαμε τη Μεγάλη Πέμπτη ή τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν θυμάμαι και με το που μπήκαμε και λιβάνιζε, μύριζε χασίσι και βάλαμε εμείς τα γέλια. Και μου αρχίζει η μάνα μου και μου λέει ναι, αυτό μυρίζει σαν χασίσι, κάτι έχει ρίξει, το πήραμε αστείο εμείς. Την ώρα που λιβάνιζε, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Και να συνεχίσει να λιβανίζει και να μην φεύγει η μυρωδιά με τίποτα ερχότανε».