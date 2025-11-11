Στη φυλακή οδηγείται ο ψευτοϊερέας YouTuber μαζί με άλλα 3 άτομα για το κύκλωμα ναρκωτικών

Προφυλακίστηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους οι δύο αυτοαποκαλούμενοι ιερείς παλαιοημερολογίτες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ αυτών και ο γνωστός YouTuber.

Οι δύο ιερείς παλαιοημερολογίτες δέχτηκαν βροχή ερωτήσεων από ανακριτή και εισαγγελέα για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης και διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών που αντιμετωπίζουν.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ακόμη δύο ακόμη κατηγορούμενοι, φερόμενοι ως μέλη του κυκλώματος, ενώ αύριο, Τετάρτη (12/11) αναμένεται να απολογηθούν η 52χρονη στην οποία αποδίδεται ο ρόλος της αρχηγού και δύο συνεργοί της.