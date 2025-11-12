Στη φυλακή ακόμη τρία μέλη του κυκλώματος ναρκωτικών με τον ψευτοϊερέα - Μεταξύ τους η αρχηγός

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ακόμη τρία φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ενώ εμπλέκεται και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Μετά τις απολογίες τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκιση της 52χρονης φερόμενης ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και ενός 50χρονου και ενός 42χρονου που φέρονται ως βασικά μέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 52χρονη αρνήθηκε την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και της διακίνησης ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι η ίδια είναι χρήστρια.

Όσον αφορά τις συνομιλίες που της αποδίδονται με τους ρασοφόρους, φέρεται να ανέφερε ότι έγιναν λόγω της πίστης της.

Τι υποστήριξε ο 50χρονος

Κατά πληροφορίες, ο 50χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας: «Πουθενά δεν αναφέρεται ότι στην κατοχή μου βρέθηκε η οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία, κανείς δεν καταθέτει να με είδε ή να πληροφορήθηκε ότι κατέχω ή διακινώ ή αγοράζω και πουλάω ναρκωτικά ή ότι είμαι μέλος της οποιασδήποτε οργάνωσης.

Μάλιστα από την έρευνα και έκθεση κατάσχεσης στο σπίτι μου αλλά και στο αυτοκίνητό μου, τα οποία δεσμεύτηκαν και ερευνήθηκαν, δεν βρέθηκε ούτε ίχνος οποιασδήποτε ναρκωτικής ουσίας, πράγμα που δεν θα συνέβαινε εάν εγώ ασχολιόμουν, αγόραζα, κατείχα, μετέφερα, πουλούσα η χρησιμοποιούσα τις οποιεσδήποτε ναρκωτικές ουσίες, όπως αυτό συμβαίνει στους συγκατηγορούμενούς μου. Κανένας από τους συγκατηγορούμενούς μου δεν αναφέρθηκε σε μένα και δεν λέει ότι ήρθε σε επαφή μαζί μου ή ότι χωρίς να έχει έρθει σε επαφή μαζί μου πληροφορήθηκε ότι είχα ναρκωτικά, έδωσε ναρκωτικά, μετέφεραν ναρκωτικά, κάτι είχα ναρκωτικά, πολύ σε ναρκωτικά, έκανα χρήση ναρκωτικών.

Είναι τελείως αστεία η σκέψη ότι εγώ ενδιαφερόμουν και επιμελούμουν την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε άγνωστο τόπο, σε άγνωστο μέρος, που δεν βρέθηκε το οποιοδήποτε δεντρύλλιο και ποτέ κανένας άνθρωπος δεν αναφέρθηκε σε εμένα για τέτοια πράξη ή και για οποιαδήποτε από αυτές για τις οποίες κατηγορούμαι».

Ήδη από χθες Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι άλλοι 4 κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση, μεταξύ των οποίων και οι δύο αυτοαποκαλούμενοι ιερείς.