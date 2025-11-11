Εκπρόσωπος Ιεράς Συνόδου για ρασοφόρο YouTuber: Δεν υπήρχε καταγγελία - Πώς να προσέχουν οι πιστοί

Στη σύλληψη του 46χρονου ρασοφόρου που αυτοσυστηνόταν ως «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών» των ΓΟΧ αναφέρθηκε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτης Κιλκισίου Βαρθολομαίος, δίνοντας κρίσιμες οδηγίες στους πιστούς για την αντιμετώπιση των παρασυναγωγών.

Ο Μητροπολίτης διευκρίνισε ότι δεν υπήρχε προηγούμενη καταγγελία για το συγκεκριμένο πρόσωπο, ούτε τρόπος να ειδοποιηθούν εγκαίρως οι αρμόδιοι. Όπως είπε, ακόμη και η Ιερά Σύνοδος πληροφορήθηκε το γεγονός από τα μέσα ενημέρωσης.

Τόνισε ότι τα φαινόμενα τέτοιων ομάδων και προσώπων που εκμεταλλεύονται την πίστη και την πνευματική ανάγκη των ανθρώπων είναι υπαρκτά και σοβαρά, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή. Υπενθύμισε επίσης ότι λειτουργεί το Γραφείο επί των Αιρέσεων, το οποίο ασχολείται συστηματικά με τέτοιες περιπτώσεις και διοργανώνει κάθε χρόνο Πανελλήνιο Συνέδριο με στόχο την ενημέρωση και πνευματική ασφάλεια του λαού μέσα στην κανονική Εκκλησία.

Ο κ. Βαρθολομαίος σημείωσε πως η Εκκλησία ενημερώνει τους πιστούς μέσω εγκυκλίων που διαβάζονται σε όλους τους ναούς, έτσι ώστε όποιος εκκλησιάζεται να έχει επίγνωση των σχετικών οδηγιών και ανακοινώσεων.

Κλείνοντας, ο Εκπρόσωπος Τύπου έδωσε μια απλή αλλά ουσιαστική οδηγία: σε κάθε ενορία, οι πιστοί πρέπει να προσέχουν αν ακούγεται το όνομα του τοπικού Μητροπολίτη κατά τη θεία λειτουργία. Αν αυτό δεν συμβαίνει, είπε χαρακτηριστικά, «ο πιστός πρέπει να υποψιαστεί ότι κάτι δεν πάει καλά».