Από το ράσο και τις πασαρέλες… στα ναρκωτικά – Ο ιερέας πίσω από κύκλωμα κοκαΐνης σε Αττική και Ρόδο

Απίστευτο αλλά αληθινό. Ανάμεσα στους συλληφθέντες για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και χασίς σε Αττική και Ρόδο, βρίσκεται καθαιρεμένος από την Ορθόδοξη Ελληνική ρασοφόρος, ο οποίος, στο παρελθόν, είχε περάσει και από τις… πασαρέλες.

Ο πρώην ιερωμένος, μαζί με ακόμη έναν ρασοφόρο, είχαν μετατρέψει μια εκκλησία στην οδό Λιοσίων σε αποθήκη ναρκωτικών, σύμφωνα με τα ευρήματα της Δίωξης Ναρκωτικών.

Το κύκλωμα και τα ευρήματα

Η αστυνομία ξεσκέπασε κύκλωμα τουλάχιστον οκτώ ατόμων, ανάμεσά τους και ο γνωστός ρασοφόρος, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν:

2.238 γραμμάρια κοκαΐνης

9.092,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

14 συσκευασίες φαρμακευτικών σκευασμάτων

9 κινητά τηλέφωνα

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

συσκευή παρεμβολής σήματος κινητών (jammer)

μετρητά ύψους 4.380 ευρώ και 24.500 λεκ Αλβανίας

Όλα αυτά μαζί με διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Από ιερωμένος και μοντέλο... σε «μουλάρι» ναρκωτικών

Η πλέον ανατρεπτική φιγούρα της υπόθεσης είναι ο 46χρονος ιερέας. Το 2002 καθαιρέθηκε οριστικά από την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία, ωστόσο το 2014 εμφανίστηκε ξανά, αυτή τη φορά ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος της Εκκλησίας των Παλαιοημερολογιτών.

Και δεν σταμάτησε εκεί. Ο πρώην ιερωμένος δοκίμασε την τύχη του και στο μόντελινγκ, ενώ έγινε γνωστός και για τις μαγειρικές του ικανότητες. Στο YouTube κανάλι του, με πάνω από 200.000 συνδρομητές, έχει ανεβάσει 253 βίντεο με μοναστηριακές και μεσογειακές συνταγές. Μάλιστα, το 2018 εξέδωσε και βιβλίο μαγειρικής 172 σελίδων με τίτλο «Εύφρανας ημάς Κύριε… Τεφτέρι μοναστηριακής και μεσογειακής μαγειρικής».

«Με έριξαν οι κακές παρέες»

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, οι «κακές παρέες» και οι οικονομικές δυσκολίες τον οδήγησαν να γίνει «μουλάρι» του κυκλώματος, δηλαδή να μεταφέρει ναρκωτικά για λογαριασμό άλλων.

Συνεργός του ήταν ακόμη ένας παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος, επίσης ανάμεσα στους συλληφθέντες. Από την έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών προκύπτει πως το κύκλωμα αποκόμισε τουλάχιστον 105.000 ευρώ από τις υποθέσεις που έχουν ήδη διασταυρωθεί.



Ανάμεσα στους εμπλεκομένους βρίσκεται και μία γυναίκα, που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στη συμμορία. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγούνται στον ανακριτή για να απολογηθούν.