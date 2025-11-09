Ρόδος: 40χρονος που δηλώνει μοναχός μετέφερε ναρκωτικά με το πλοίο της γραμμής

Έναν 40χρονο που δηλώνει μοναχός παλαιοημερολογίτης συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ., καθώς μετέφερε ναρκωτικά στη Ρόδο.



Ο 40χρονος φέρεται να διαμένει σε μοναστήρι της Αττικής. Όπως σημειώνει η «Δημοκρατική», ταξίδεψε αεροπορικώς στη Ρόδο, ενώ είχε στείλει ασυνόδευτη μια βαλίτσα από τον Πειραιά προς το νησί. Τότε παρακάλεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα να πάει να παραλάβει την βαλίτσα από το πλοίο της γραμμής. Η ηλικιωμένη δέχτηκε, πιστεύοντας ότι εξυπηρετούσε τον μοναχό. Λίγη ώρα αργότερα παρέδωσε την βαλίτσα, χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενο. Ωστόσο, η επίμαχη βαλίτσα περιείχε μέσα τα ναρκωτικά.



Αστυνομικοί αναπτύχθηκαν περιμετρικά, καθώς μέσα από έρευνα που έκαναν γνώριζαν για το ραντεβού. Τότε ακινητοποίησαν τους εμπλεκόμενους και έλεγξαν την βαλίτσα. Μέσα στην αποσκευή εντοπίστηκαν συσκευασίες με 2.188 γραμμάρια κοκαΐνης υψηλής καθαρότητας σε δύο πλάκες.



Η ηλικιωμένη δεν συνδέθηκε με επιβαρυντικά στοιχεία και αντιμετωπίζεται ως πρόσωπο χωρίς συμμετοχή στη διακίνηση.



Ο τελικός παραλήπτης



Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. μπήκε σε δεύτερη φάση μετά την σύλληψη του 40χρονου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν ως τελικό αποδέκτη έναν 38χρονο αλβανικής υπηκοότητας ο οποίος σύμφωνα με την προανακριτική εικόνα θα παρελάμβανε την ποσότητα για διανομή στη Ρόδο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από στοχευμένη επιτήρηση σημείων και επαφών.



Οι δύο κατηγορούμενοι δεσμεύτηκαν και μεταφέρθηκαν στην Αττική προκειμένου να ενταχθούν στη δικογραφία που χειρίζονται οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές.



Η υπόθεση συνδέεται με ευρύτερη έρευνα για εγκληματική οργάνωση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη επί μήνες με αξιοποίηση κατευθυνόμενων παρακολουθήσεων, διασταυρώσεων κινήσεων και οικονομικής ανάλυσης.