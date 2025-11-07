Αστυνομικός σε σπείρα ναρκωτικών: Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ με εισόδημα 12.500 ευρώ

Οι ύποπτες συναλλαγές και οι «φουσκωμένες» καταθέσεις ενός αστυνομικού, είναι τα στοιχεία που οδήγησαν την ΕΛΑΣ στην ανακάλυψη δύο εγκληματικών ομάδων που πουλούσαν ναρκωτικά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στην επιχείρηση της ΕΛΑΣ συνελήφθησαν 11 άτομα ως συμμετέχοντα στην εγκληματική σπείρα, μεταξύ των οποίων και ένας εν ενεργεία αστυνομικός.

Οι δύο σπείρες παρασκεύαζαν και διοχέτευαν ναρκωτικές ουσίες σε δίκτυο με πελατεία που ανέρχεται τουλάχιστον σε 44 άτομα.

Μάλιστα, έχουν εξακριβωθεί τουλάχιστον 842 πράξεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με όφελος πάνω από 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο ANT1, ο εμπλεκόμενος αστυνομικός διατηρούσε τραπεζικές καταθέσεις ύψους 600.000 ευρώ, ενώ το εισόδημα από το μισθό του ήταν 18.000 ευρώ. Μάλιστα, το 2024 είχε πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές ύψους 127.000 ευρώ και το 2023 ύψους 161.000 ευρώ.

Ο αστυνομικός που συνελήφθη φέρεται να παρείχε υποστήριξη στη δράση του αρχηγού της οργάνωσης, συστήνοντας νέους πελάτες.

Παράλληλα προμηθευόταν ποσότητες κοκαΐνης από τον αρχηγό, την οποία διακινούσε σε τρίτα πρόσωπα έναντι ανταλλάγματος.

Τα κατασχεθέντα από την ΕΛΑΣ

Ακολούθως, διενεργήθηκαν νομότυπες έρευνες στις οικίες και τα οχήματά τους, κατά τις οποίες ανευρέθησαν και κατασχέθηκαν συνολικά: