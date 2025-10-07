Μεγάλη επιχείρηση του «ελληνικού FBI»: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εκμεταλλεύεται αλλοδαπούς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης 7 Οκτωβρίου μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), του «ελληνικού FBI», για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές και 12 συλλήψεις – από τις οποίες οι έξι αφορούν μέλη της οργάνωσης, μεταξύ αυτών και το αρχηγικό, ενώ άλλοι έξι συλληφθέντες κατηγορούνται για άλλα αδικήματα.

Οι επιχειρήσεις εξελίσσονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Μεσσηνία, η Ηλεία, η Βοιωτία και το Άργος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια καθώς και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Αναμένεται νεότερη ενημέρωση, καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη.