Προσποιούνταν υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές: Στα χέρια της Αστυνομίας σπείρα με λεία 7,6 εκατ.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που έχει διαπράξει απάτες και κλοπές σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών. Το οικονομικό όφελος για τα δεκάδες μέλη της συμμορίας εκτιμάται σε πάνω από 7.600.000 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, Κορίνθου και σε κατάστημα κράτησης για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών προσποιούμενοι τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και δημόσιους λειτουργούς.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος 7.600.000 ευρώ.