«Λαβράκι» της ΕΛΑΣ στα Καλύβια: Χειροπέδες σε 3 άτομα που πιάστηκαν με 8 κιλά ηρωίνης

Πάνω από 8 κιλά ηρωίνης εντόπισαν δυνάμεις της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι στα Καλύβια, από την οποία μάλιστα συνελήφθησαν 3 άτομα.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού, με αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, πρώτες πρωινές ώρες της 6-10-2025 σε οικία στα Καλύβια, όπου μετά από συντονισμένη έρευνα, εντοπίστηκαν εντός της εν λόγω οικίας:

8 κιλά και 110 γραμμάρια ηρωίνης,

4 κινητά τηλέφωνα καθώς και

όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση της ηρωίνης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν εντός της οικίας και συνελήφθησαν 3 άτομα. Ένας 22χρονος, ένας 19χρονος και μια 20χρονη, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Προηγήθηκε η διερεύνηση πληροφορίας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας σχετικά με την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας ηρωίνης εντός οικίας στα Καλύβια, η οποία διακινείται από τους συλληφθέντες στην ευρύτερη περιοχή.

Τα 3 άτομα οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.