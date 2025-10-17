Δίωξη Ναρκωτικών: «Μπλόκο» σε κοκαΐνη αξίας 1 εκατ. ευρώ - Ήταν κρυμμένη σε φορτίο με μπανάνες

Νέο «χαστούκι» από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών στα κυκλώματα που φέρνουν κοκαΐνη από τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής στην Ελλάδα, μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Αυτή τη φορά, πάλι σε φορτίο με μπανάνες, οι διακινητές είχαν κρύψει πάνω από 38 κιλά κοκαΐνης που κατασχέθηκαν μετά από έλεγχο σε κοντέινερ.

Οι πολύπειροι αστυνομικοί της Υπηρεσίας αξιοποίησαν πληροφορίες, προχώρησαν σε διακριβώσεις στοιχείων και αποφάσισαν, σε συνεργασία με το Τελωνείο και το ΣΔΟΕ, την επιχείρηση για την κατάσχεση των ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά, εντοπίστηκαν 33 αυτοσχέδιες συσκευασίες, περιέχουσες κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 38 κιλών και 200 γραμμαρίων, οι οποίες είχαν επιμελώς τοποθετηθεί εντός εμπορευματοκιβωτίου, μεταξύ του ψυκτικού μηχανισμού και του εσωτερικού τοιχώματος.

Το εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο με πλοίο από χώρα του εξωτερικού με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, ήταν έμφορτο με 1.080 χαρτοκιβώτια με μπανάνες. Σημειώνεται ότι, το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση της ποσότητας κοκαΐνης που κατασχέθηκε, εκτιμάται ότι θα προσέγγιζε το 1.000.000 ευρώ.