ΑΑΔΕ: Νέο «χτύπημα» σε καρτέλ στο λιμάνι Πειραιά - Είχαν κρυμμένα σε μπανάνες 39 κιλά κοκαΐνης

Σε μία ακόμη μεγάλη επιτυχία στη μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών, τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντόπισαν και κατέσχεσαν πάνω από 39 κιλά κοκαΐνης που ήταν επιμελώς κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες στο λιμάνι του Πειραιά.

Η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών και αξιοποίησης στοχευμένων πληροφοριών, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και την άρτια συνεργασία των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, του ΣΔΟΕ και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένες ενέργειες και αξιοποίηση πληροφοριών ανάλυσης και εκτίμησης κινδύνου (risk analysis - risk assessment) από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ, που πρόσφατα ενσωματώθηκε στην ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με στελέχη του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Πειραιά και αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Το εμπορευματοκιβώτιο, που προερχόταν από τον Ισημερινό και περιείχε 1.080 χαρτοκιβώτια μπανάνες, έκρυβε στον εξωτερικό ψυκτικό του μηχανισμό 34 αυτοσχέδιες συσκευασίες με την κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης.

Η αξία της συγκεκριμένης ποσότητας εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, ποσό που θα αποτελούσε το παράνομο κέρδος από τη διάθεσή της στην αγορά.