Καταδίωξη από Καστοριά μέχρι Κοζάνη και τέσσερις συλλήψεις για 43 κιλά χασίς

Συνελήφθησαν στην Κοζάνη τέσσερις Έλληνες, εκ των οποίων μία 26χρονη γυναίκα και τρεις άνδρες, ηλικίας 24, 29 και 44 ετών, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και για απείθεια.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων και συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, προχθές (16-10-2025) το βράδυ, οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί, επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε δύο αυτοκίνητα, εκ των οποίων ένα Ι.Χ.Ε. και ένα Ι.Χ.Φ. που κινούνταν σε περιοχή της Καστοριάς, τα οποία δεν συμμορφώθηκαν σε σήμα στάσης των αστυνομικών και αφού ανέπτυξαν ταχύτητα, τράπηκαν σε φυγή.

Σε δάσος της Καστοριάς

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία οι επιβαίνοντες του Ι.Χ.Ε. οχήματος, διερχόμενοι από αγροτική-δασική περιοχή της Καστοριάς, αφού εγκατέλειψαν δύο ταξιδιωτικούς σάκους, οι οποίοι περιείχαν 39 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 42 κιλών και 869 γραμμαρίων, συνέχισαν την πορεία τους, προς την περιοχή της Κοζάνης.

Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό και επιβάτη τον 24χρονο και την 26χρονη ακινητοποιήθηκε σε περιοχή της Κοζάνης και συνελήφθησαν. Ακολούθως, εντοπίσθηκε και ακινητοποιήθηκε, σε περιοχή της Κοζάνης και το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο με οδηγό και επιβάτη τον 29χρονο και τον 44χρονο, οι οποίοι λειτουργούσαν ως προπομποί, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την απρόσκοπτη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

42 κιλά και -869- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

1 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

1 Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο,

4 κινητά τηλέφωνα και

4- κάρτες SIM.

Το οικονομικό όφελος από τη μετέπειτα διακίνηση των προαναφερόμενων ναρκωτικών, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 686.042 ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.