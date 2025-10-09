Κύκλωμα δουλείας: Πώς προσέγγιζαν τους μετανάστες - Οι διαφημίσεις στο TikTok και οι άθλιες συνθήκες

Ως «σύγχρονους δουλέμπορους» περιγράφουν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. τους 10 συλληφθέντες - μέλη εγκληματικής ομάδας που εκμεταλλεύονταν δεκάδες υπηκόους Νεπάλ, «φυλακίζοντας» τους και εξαναγκάζοντας του σε απλήρωτη αγροτική εργασία.

Σύμφωνα με το «ελληνικό FBI» η εγκληματική οργάνωση διακινούσε και εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς με σκοπό την καταναγκαστική εργασία σε αγροτικές καλλιέργειες. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2025 σε επτά περιοχές της χώρας: Αττική, Θεσσαλονίκη, Αργολίδα, Βοιωτία, Μεσσηνία, Ηλεία και Λάρισα, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων και ομάδων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα, υπήκοοι Πακιστάν, μεταξύ των οποίων και ένα από τα αρχηγικά στελέχη του κυκλώματος, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 10 άτομα, 7 εκ των οποίων είναι έχουν ταυτοποιηθεί κι ένας είναι ήδη έγκλειστος σε Κέντρο Κράτησης Μεταναστών.

Πώς προσέγγιζαν τους αλλοδαπούς εργάτες

Η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2024. Τα μέλη του δρούσαν οργανωμένα, στρατολογώντας αλλοδαπούς –κυρίως υπηκόους Νεπάλ– μέσω απατηλών υποσχέσεων για εργασία με καλές αμοιβές και συνθήκες στην Ελλάδα. Κομβικό ρόλο στη στρατολόγηση κατείχε μία 29χρονη υπήκοος Νεπάλ, η οποία λειτουργούσε ως «διαμεσολαβήτρια», προσεγγίζοντας ομοεθνείς της που εργάζονταν νομίμως σε χώρες των Βαλκανίων, κυρίως στη Ρουμανία. Το flash.gr εξασφάλισε βίντεο από το Tik Tok που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν τους αλλοδαπούς. Στο συγκεκριμένο μέσο η 29χρονη ανέβαζε παραπλανητικά βίντεο με υποσχέσεις για υψηλές απολαβές στην Ελλάδα, ενώ το προφίλ της αριθμούσε δεκάδες χιλιάδες ακολούθους και τα βίντεο συγκέντρωναν εκατομμύρια προβολές.

Βίντεο στο TikTok, δημοσίευαν τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος εκμετάλλευσης μεταναστών για να τους προσεγγίζουν, ώστε να έρθουν στη χώρα μας για αγροτικές εργασίες με καλές οικονομικές απολαβές και συνθήκες διαβίωσης. pic.twitter.com/Eyvi5KDxPa — Flash.gr (@flashgrofficial) October 9, 2025

Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι, πίστευαν τις υποσχέσεις και ταξίδευαν προς την Ελλάδα, με την προϋπόθεση να αποπληρώσουν την «αμοιβή» της μεσολαβήτριας μέσω της εργασίας τους. Έτσι, δημιουργούνταν ένας δεσμός οικονομικής εξάρτησης και χρέους. Μετά την άφιξή τους στη χώρα, οι άνδρες από το Νεπάλ μεταφέρονταν σε περιοχές της επαρχίας, όπου διέμεναν σε πρόχειρα καταλύματα, αποθήκες ή εγκαταλελειμμένα κτίρια, υπό άθλιες συνθήκες. Η διαμονή τους τελούσε υπό συνεχή επιτήρηση, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τους αφαιρούνταν τα ταξιδιωτικά έγγραφα ως μέσο πίεσης και ελέγχου.

Άθλιες συνθήκες «δουλείας»

Οι συνθήκες εργασίας χαρακτηρίζονται απάνθρωπες: εξαντλητικά ωράρια, χωρίς δικαίωμα ανάπαυσης, χωρίς ουσιαστική αμοιβή – καθώς οι εργοδότες επικαλούνταν την αποπληρωμή του «χρέους". Όσοι τολμούσαν να αντιδράσουν, δεχόταν απειλές, εκφοβισμό ή σωματική βία. Συνολικά, έχουν διαπιστωθεί 25 περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων, με τα θύματα να διαβιούν σε συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η δράση της εγκληματικής ομάδας γινόταν κυρίως σε αγροτικές περιοχές της Αργολίδας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λάρισας και Βοιωτίας, με τη διαχείριση των θυμάτων να αναλαμβάνουν επιστάτες – μέλη ή συνεργάτες της οργάνωσης.

πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Κατά τη διάρκεια της διακίνησης, κάποια από τα θύματα εξαναγκάστηκαν να καταβάλουν χρήματα, ενώ άλλοι υπέστησαν ξυλοδαρμούς ή απειλές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, καταγράφηκαν απαγωγές και παράνομες κρατήσεις, με σκοπό την είσπραξη λύτρων για την απελευθέρωσή τους. Οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος στοιχείων που επιβεβαιώνουν τη δράση του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων 18 διαβατήρια Νεπάλ, έγγραφα Πακιστάν και Μπαγκλαντές, ιδιόχειρες σημειώσεις με χρηματικά ποσά και ονόματα, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, 14.375 ευρώ, τέσσερα αυτοκίνητα και ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης.

πηγή: Ελληνική Αστυνομία

Κατά την επιχείρηση, προσήχθησαν συνολικά 194 άτομα, εκ των οποίων τα 100 συνελήφθησαν επειδή δεν διέθεταν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα.