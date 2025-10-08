Εργάτες «δέσμιοι» κυκλώματος εκμετάλλευσης μεταναστών - Σοκάρουν οι εικόνες σύγχρονης δουλείας

Φωτογραφίες και βίντεο από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εκμεταλλεύονταν εργασιακά εκατοντάδες αλλοδαπούς, δημοσιεύει το flash.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα από βίντεο στο TikTok, τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος προσέγγιζαν αλλοδαπούς -κυρίως από Πακιστάν και Νεπάλ- προκειμένου να τους πείσουν να έρθουν στη χώρα μας για αγροτικές εργασίες με καλές οικονομικές απολαβές και συνθήκες διαβίωσης.

Η πραγματικότητα, όμως, για όσους έκαναν το ταξίδι ήταν τελείως διαφορετική καθώς τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τους ανάγκαζαν να εργάζονται στον αγροτικό τομέα, χωρίς να τους δίνουν καθόλου λεφτά.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ:

Βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες. pic.twitter.com/IhXUfHm22C — Flash.gr (@flashgrofficial) October 8, 2025

Μάλιστα, όπως περιέγραφαν πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συνθήκες διαβίωσης ήταν κάτι περισσότερο από άθλιες, ενώ τους παρείχαν κυριολεκτικά μόνο ένα πιάτο φαγητό και νερό.

Η γυναίκα με το ρόλο του «στρατολογητή»

Κομβικό ρόλο στο κύκλωμα είχε μία γυναίκα, με καταγωγή από το Νεπάλ, η οποία φέρεται να είχε αναλάβει ρόλο «στρατολογητή». Αυτό που αναλάμβανε ήταν να έρθει σε επαφή με τα υποψήφια θύματα και να τα πείσει να έρθουν στην Ελλάδα, ενώ η στρατολόγηση γίνονταν κυρίως από βαλκανικές χώρες και συγκεκριμένα Σερβία, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Τα θύματα του κυκλώματος, κρατούνταν από τα μέλη του κυκλώματος ακόμη και με χρήση βίας, λέγοντας τους πως θα έπρεπε να αποπληρώσουν το χρέος για το ταξίδι προς την χώρα μας μέσω της εργασίας τους.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., δεν δίσταζαν να τους απειλήσουν ακόμη και πως θα τους «δώσουν» στην Αστυνομία αφού ήταν παράνομοι και θα συλλαμβάνονταν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τους κρατούν «δέσμιους» και σε καθεστώς φόβου.