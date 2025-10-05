Στη φυλακή ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος ΦΠΑ – Πέντε προφυλακίσεις, επεισοδιακές απολογίες

Ανακριτής κι εισαγγελέας συμφώνησαν να οδηγηθεί στα φυλακή ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος με τον ΦΠΑ, αλλά και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι στη διαδικασία που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα.



Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες του και ο αδελφός του φερόμενου αρχηγού, δημοτικός υπάλληλος καθώς και ένα φιλικό του πρόσωπο, διαχειριστής εικονικής, κατά την κατηγορία, κατασκευαστικής εταιρίας καθώς και δύο ακόμα κατηγορούμενοι, ο οποίοι φέρονται να συνδέονται με τις εικονικές εταιρίες.

Έπεσε από τη σκάλα

Η διαδικασία των απολογιών η οποία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (5/10) ήταν επεισοδιακή καθώς ένας εκ των εννέα κατηγορουμένων ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι», έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου, του κτιρίου 10 όπου διεξάγονταν οι απολογίες και μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Ακόμα τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος που έπεσε στα χέρια των αρχών, ένας 52χρονος πρόεδρος τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου στη δυτική αττική, αρνήθηκε ενώπιον του ανακριτή το βαρύ κατηγορητήριο που του αποδίδεται, δηλώνοντας ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης επιχείρησης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ισχυριζόμενος ότι δεν έχει καμία σχέση με «εικονικές εταιρίες» και «αχυράνθρωπους»