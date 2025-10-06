Προφυλακιστέα ακόμη 4 άτομα για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια

Στη φυλακή άλλα τέσσερα άτομα για το κύκλωμα με το ΦΠΑ, με τις προφυλακίσεις να έχουν φτάσει συνολικά τις εννέα.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα που διέπραττε φορολογικές απάτες με επιστροφή ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης 2 χιλιάδων ευρώ.

Έπεσε από τις σκάλες ένας κατηγορούμενος

Η διαδικασία των απολογιών των πρώτων κατηγορουμένων η οποία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (5/10) ήταν επεισοδιακή καθώς ένας εκ των εννέα κατηγορουμένων ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι», έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου, του κτιρίου 10 όπου διεξάγονταν οι απολογίες και μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Ακόμα τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος που έπεσε στα χέρια των αρχών, ένας 52χρονος πρόεδρος τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου στη δυτική αττική, αρνήθηκε ενώπιον του ανακριτή το βαρύ κατηγορητήριο που του αποδίδεται, δηλώνοντας ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης επιχείρησης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ισχυριζόμενος ότι δεν έχει καμία σχέση με «εικονικές εταιρίες» και «αχυράνθρωπους»