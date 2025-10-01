Μαϊμού τιμολόγια και επιστροφές ΦΠΑ εκατομμυρίων – Πώς έστησε το κύκλωμα την απάτη του αιώνα

Σε 18 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της ΔΑΟΕ, μετά από μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματοςπου «ξάφριζε» το ελληνικό Δημόσιο με εικονικά τιμολόγια και επιστροφές ΦΠΑ. Η ζημία υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής και δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος φέρεται να ζούσε πολυτελή ζωή από τα κέρδη του κυκλώματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και πρόεδρος ΠΑΕ από τα βόρεια προάστια, ενώ οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει περισσότερες από 310 εικονικές συναλλαγές και τουλάχιστον 350 εικονικές εταιρείες.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η έρευνα, που διήρκεσε πάνω από έξι μήνες σε καθεστώς απόλυτης μυστικότητας, αποκάλυψε ένα καλοστημένο πλέγμα εικονικών εταιρειών και «αχυρανθρώπων». Τουλάχιστον 60 με 73 πρόσωπα στρατολογήθηκαν για να ιδρύουν εταιρείες-«φαντάσματα» που αντάλλασσαν τιμολόγια μεταξύ τους, διεκδικώντας παράνομα επιστροφές ΦΠΑ και φόρων.

Μόνο από τις επιστροφές ΦΠΑ, τα μέλη του κυκλώματος είχαν ήδη βάλει στην τσέπη 5 εκατ. ευρώ, ενώ περίμεναν να εισπράξουν ακόμη 3,5 εκατ. ευρώ.

Στο «πλέγμα» των εικονικών συναλλαγών βρέθηκαν και τιμολόγια που σχετίζονται με τον γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό Νίκο Κοκλώνη. Ο ίδιος, πάντως, έσπευσε το απόγευμα της Τρίτης (30/9) να διαψεύσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή. «Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή φορολογικά προβλήματα», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως η εταιρεία του έχει ελεγχθεί «αμέτρητες φορές» από τις αρμόδιες αρχές.



Η τοποθέτησή του ήρθε μετά τις πληροφορίες ότι πέντε «ύποπτα» τιμολόγια, αξίας άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, συνδέονται με το όνομά του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η μόνη σχέση που είχε με πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας, ο οποίος κατηγορείται, ήταν μέσω μιας εταιρείας κατασκευών που είχε αναλάβει εργασίες για τηλεοπτικά στούντιο.

Οι συλλήψεις και οι κατασχέσεις

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ανάμεσά τους και αρκετοί λογιστές που λειτουργούσαν ως «μπροστινοί». Οι Αρχές έχουν ήδη κατασχέσει 500.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν το πλήρες δίκτυο των εμπλεκομένων.





Αξίζει να σημειωθεί πως ένας από τους λογιστές που συνελήφθη είχε διατελέσει συνεργάτης γνωστού «Νονού» της Greek Mafia, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο.

Το επόμενο βήμα

Η ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποκαλυφθεί όλο το εύρος της απάτης, που φαίνεται πως αγγίζει δεκάδες πρόσωπα και εταιρείες.