Mega απάτη ΦΠΑ: Δεκάδες συλλήψεις - Εγκέφαλος άνθρωπος του ποδοσφαίρου στο κόλπο και λογιστές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (30/9) μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Ασφάλειας Οικονομικών Εγκλημάτων) με στόχο την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε συστηματικά σε βάρος του Δημοσίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φέρεται να έχει άτομο που έχει ενασχόληση με τον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και με τα ποδοσφαιρικά. Χειροπέδες έχει περάσει μέχρι στιγμής η αστυνομία και σε αρκετούς λογιστές που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» σε εταιρείες. Ερευνάται και η συμμετοχή στο κύκλωμα γνωστού ονοματος που εμπλέκεται σε τηλεοπτικές παραγωγές.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται ότι δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη σοβαρών οικονομικών απατών, χρησιμοποιώντας σύνθετους μηχανισμούς για να αποσπούν παράνομα μεγάλα ποσά από επιστροφές φόρου που δεν δικαιούνταν.

Πώς έκλεβαν το Δημόσιο

Η μέθοδος του κυκλώματος ήταν απλή, αλλά οργανωμένη. Έκοβαν «μαϊμού» τιμολόγια. Δημιουργούσαν εικονικές συναλλαγές και τιμολόγια, δηλαδή συναλλαγές που δεν έγιναν ποτέ. Με βάση αυτά τα ψεύτικα χαρτιά, έκαναν αιτήσεις και εισέπρατταν επιστροφές ΦΠΑ που κανονικά δεν δικαιούνταν. Επίσης έκαναν απάτες και με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Λογιστές και 500.000 ευρώ σε μετρητά

Μέχρι στιγμής, η επιχείρηση έχει φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. 17 άτομα έχουν συλληφθεί, ανάμεσά τους και λογιστές. Η εμπλοκή τους δείχνει πόσο οργανωμένη και «επαγγελματική» ήταν η απάτη.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν κατασχέσει τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά, ποσό που βρέθηκε στα χέρια των μελών του κυκλώματος. Οι έρευνες της ΔΑΟΕ συνεχίζονται για να εντοπιστούν και άλλα εμπλεκόμενα άτομα και να διαπιστωθεί το ακριβές ύψος της ζημιάς που προκάλεσαν στο Δημόσιο.