Ιδιοκτήτης ΠΑΕ στη δικογραφία με τα εικονικά τιμολόγια, «καμία σχέση με το κύκλωμα» λέει ο Κοκλώνης

Νέες στοιχεία βγαίνουν στο φως για την υπόθεση του κυκλώματος που «ξεσκέπασε» η ΕΛΑΣ με απάτες μέσω ΦΠΑ και εικονικών τιμολογίων όπου φέρεται να εμπλέκονται το όνομα γνωστού τηλεπαρουσιαστή και τηλεοπτικού παραγωγού, προέδρου ομάδας αλλά και ιδιοκτήτη ΠΑΕ.

Υπενθυμίζεται πως σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται (από τις πρωινές ώρες της Τρίτης 30/9) μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ με στόχο την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε συστηματικά σε βάρος του Δημοσίου.

Το απόγευμα της Τρίτης (30/9), ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης τοποθετήθηκε δημόσια και διέψευσε κάθε σύνδεση με τα όσα λέγονται περί ανάμειξής του στο κύκλωμα. Η θέση του είναι ξεκάθαρη: η υπόθεση αυτή δεν αφορά κανέναν από τον κύκλο του και δεν υπάρχει καμία αθέμιτη συμμετοχή από την πλευρά του ενώ ζητάει να γίνει κατανοητό ότι ούτε προσωπικά ούτε επαγγελματικά έχει σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που ερευνούν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε πως η εταιρεία του και ο ίδιος είναι «καθαροί» και έχουν υποβληθεί σε εξονυχιστικούς ελέγχους από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές. «Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή», δήλωσε στο ontime24.gr



Μιλώντας για τα περί σύνδεσής του με τον πρόεδρο του Αχαρναΐκού, ξεκαθάρισε ότι η μόνη σχέση με τον Ηλία Ηλιάδη αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen. «Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», εξήγησε, προσθέτοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.

«Ύποπτα» τιμολόγια άνω του 1,5 εκατ. ευρώ - 18 συλλήψεις

Όπως έγραψε νωρίτερα το flash.gr, πέντε «ύποπτα» τιμολόγια, η αξία των οποίων ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ φέρεται να ανήκουν στον τηλεοπτικό παραγωγό. Πλέον, από τη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 18, ενώ έχουν εντοπιστεί 350 ύποπτες εταιρείες και έχει διαπιστωθεί ότι πάνω από 300 από αυτές, είναι εικονικές. Τα κέρδη του κυκλώματος υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ έχει περάσει χειροπέδες μέχρι στιγμής και σε αρκετούς λογιστές που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» σε εταιρείες. Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται ότι δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη σοβαρών οικονομικών απατών, χρησιμοποιώντας σύνθετους μηχανισμούς για να αποσπούν παράνομα μεγάλα ποσά από επιστροφές φόρου που δεν δικαιούνταν.

Η μέθοδος του κυκλώματος ήταν απλή, αλλά οργανωμένη. Έκοβαν «μαϊμού» τιμολόγια. Δημιουργούσαν εικονικές συναλλαγές και τιμολόγια, δηλαδή συναλλαγές που δεν έγιναν ποτέ. Με βάση αυτά τα ψεύτικα χαρτιά, έκαναν αιτήσεις και εισέπρατταν επιστροφές ΦΠΑ που κανονικά δεν δικαιούνταν. Επίσης έκαναν απάτες και με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Λογιστές και 500.000 ευρώ σε μετρητά

Μέχρι στιγμής, η επιχείρηση έχει φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. 18 άτομα έχουν συλληφθεί, ανάμεσά τους και λογιστές. Οι αστυνομικές αρχές έχουν κατασχέσει τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά, ποσό που βρέθηκε στα χέρια των μελών του κυκλώματος. Οι έρευνες της ΔΑΟΕ συνεχίζονται για να εντοπιστούν και άλλα εμπλεκόμενα άτομα και να διαπιστωθεί το ακριβές ύψος της ζημιάς που προκάλεσαν στο Δημόσιο.