Διάλογοι-ντοκουμέντο με συνεργάτη του Κοκλώνη και τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος με το ΦΠΑ

Νέες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το μεγάλο κύκλωμα φορολογικών επιστροφών και εικονικών εταιρειώνφέρνουν στο προσκήνιο την εμπλοκή συνεργάτη του Νίκου Κοκλώνη.

Οι διάλογοι καταγράφουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι «συνεννοήσεις» για επιστροφές φόρων, καταβολές μετρητών και υποσχέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Ο «φερόμενος αρχηγός» ανοίγει τη συζήτηση με το κλασικό «Που είσαι;», για να πάρει την απάντηση ενός συνεργάτη που περιγράφει τον εαυτό του «τρελαμένο» και «παλαβό» από το τρέξιμο. Από εκεί ξεδιπλώνεται μια καθημερινότητα όπου τα ποσά των χιλιάδων ευρώ συζητιούνται με την άνεση χαρτζιλικιού. «Να σου δώσω δύο χιλιάδες» λέει ο φερόμενος αρχηγός, για να πάρει την ενθουσιώδη απάντηση: «Μπράβο ρε φίλε, κάτι είναι κι αυτό».

Η συζήτηση συνεχίζεται με αναφορές σε εταιρείες που «μπαίνουν μέσα», σε ποσά 7.000 ευρώ που… «υπόσχονται να δοθούν», αλλά και στο πολυπόθητο ραντεβού με τον «Ν.» που υποσχόταν διευθετήσεις. Οι διάλογοι αποτυπώνουν την απελπισία για μετρητά, αλλά και τη βεβαιότητα ότι «όλα θα λυθούν» μέσα από το δίκτυο γνωριμιών.

Ακόμα πιο αποκαλυπτικός ο διάλογος με 39χρονο κατηγορούμενο: εκεί καταγράφονται ποσά 389.000 ευρώ από επιστροφές φόρου, εταιρείες συμβουλευτικές, και η βεβαιότητα ότι «όλα είναι δικά μας, δεν χρωστάμε πουθενά».



Τα νέα στοιχεία ενισχύουν την εικόνα ενός μηχανισμού που φέρεται να εκμεταλλευόταν τρύπες στη νομοθεσία, με «μαύρο ταμείο» να παίζεται στο τηλέφωνο, σαν να πρόκειται για ραντεβού καφενείου.

Ακολουθεί αυτούσιο απόσπασμα:

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Που είσαι;

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ν. ΚΟΚΛΩΝΗ: Είμαι τρελαμένος φίλε, τρέχω σαν παλαβός. Για πες μου.

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Έχω βγάλει.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ν. ΚΟΚΛΩΝΗ: Τι έχεις;

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Έχω βγάλει τη μία την εταιρεία.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ν. ΚΟΚΛΩΝΗ: Ναι.

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Να περάσεις να σου δώσω δύο χιλιάδες (2.000 ευρώ).

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ν. ΚΟΚΛΩΝΗ: Ναι, μπράβο, μπράβο ρε φίλε. Κάτι είναι κι αυτό να ξέρεις.

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Ε, τι κάτι είναι κι αυτό; Από τα εφτά (7.000 ευρώ).

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ν. ΚΟΚΛΩΝΗ: Δεν σου λέω, ακόμη και τα δύο χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται, ρε φίλε, για να καταλάβεις.

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Ρε μα...

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ν. ΚΟΚΛΩΝΗ: Για να καταλάβεις τι τραβάω.

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Εγώ όταν μπαίνουν οι εταιρείες μέσα δεν έχω πρόβλημα. Αφού έχω πει θα δώσω, θα δώσω στον...

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ν. ΚΟΚΛΩΝΗ: Ναι βρε αγοράκι μου, έλα να τα βάλουμε όλα, να βρούμε χρόνο το απόγευμα να πάμε να βρούμε τον Ν., να τα βάλουμε εκεί να δούμε τι στο διάολο θα γίνει.

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Τον πήρα εγώ τον Ν., μου είπε ο Ν. «μέχρι Δευτέρα θα τα δεις».

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ν. ΚΟΚΛΩΝΗ: Μακάρι Παναγία μου. Ωραία, άρα έχεις ένα δίφραγκο (2.000 ευρώ) για εμένα; Μπορείς να μου το μεταφέρεις εκεί στην Πειραιώς;

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Μπορώ.

Η υπόθεση δεν σταματά εκεί. Ακολουθεί δεύτερος διάλογος, με 39χρονο κατηγορούμενο, που δείχνει τα τεράστια ποσά που «παίζονταν»:

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Εκεί που μιλάμε, ο άνθρωπος είναι δικός μας;

39ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Ναι. Πες μου, αυτή η εταιρεία τι επιστροφή έχει;

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Τριακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες (389.000 ευρώ).

39ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Και χρωστάς κάπου απ’ αυτά τα λεφτά ή είναι όλα δικά σου;

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Πουθενά, όλα δικά μας, δεν χρωστάμε πουθενά.

39ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Ωραία, άρα πρέπει να μπουν όλα πίσω. Και αυτά τι είναι; Από ΦΠΑ;

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Όχι, από εισόδημα είναι.

39ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Εισόδημα;

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Από... ναι, εισόδημα είναι.

39ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Επιστροφή φόρου; Παρακράτηση φόρου;

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΡΟΣ: Ναι, ναι.

39ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Λοιπόν, η εταιρεία τι αντικείμενο έχει;

ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΡΟΣ: Συμβουλευτική.

Οι διάλογοι αυτοί δείχνουν τη μεθοδολογία, τις «υποσχέσεις» και την άνεση με την οποία γίνονταν κουβέντες για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Η εμπλοκή συνεργάτη του Νίκου Κοκλώνη καταγράφεται ρητά, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαλευκανθεί το πλήρες δίκτυο εταιρειών και προσώπων.