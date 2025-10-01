Στη δικογραφία το όνομα του Νίκου Κοκλώνη – Συγκατηγορούμενος στην υπόθεση για τα εικονικά τιμολόγια

Συγκατηγορούμενος για παράβαση του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ως διαχειριστής εταιρείας που έλαβε εικονικά τιμολόγια από ανύπαρκτες εταιρείες είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Κοκλώνης. Ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι αρνείται με δημόσια δήλωση κάθε εμπλοκή του, φαίνεται σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές να είχε λάβει πέντε τιμολόγια ύψους 1,5 εκατ. ευρώ από εταιρίες που φέρεται να έλεγχε η εγκληματική ομάδα που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI.



Κατά την προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, προέκυψε η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με 370 εταιρείες να βρίσκονται υπό έλεγχο και περισσότερες από 300 να έχουν πιστοποιηθεί ως εικονικές. Στο πλαίσιο αυτό διατάχθηκε άρση τραπεζικού απορρήτου για τους 18 συλληφθέντες, καθώς εξακριβώθηκε και «χαρτογραφήθηκε» πλήρως η διαδρομή των παράνομων κερδών της εγκληματικής οργάνωσης, από τα ταμεία του Ελληνικού Δημοσίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των «εικονικών» εταιρειών και από εκεί στα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη.

Αρχηγός και «αχυράνθρωποι»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκληματική ομάδα φέρεται πως συστάθηκε το 2023, με φερόμενο αρχηγό τον 52χρονο πρόεδρο μικρής ποδοσφαιρικής ομάδας και δημοτικό σύμβουλο στη Δυτική Αττική, αλλά και από έναν 40χρονο έγκλειστο στο κατάστημα κράτησης Χαλκίδας. Επίσης, φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» έναντι αμοιβής ένας 51χρονος ιδιωτικός υπάλληλος, ένας 62χρονος που δηλώνει άνεργος, καθώς και άλλα άτομα. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί των «εικονικών» εταιρειών των ανωτέρω, καθώς και λοιπών προσώπων, χρησιμοποιήθηκαν για να πιστώνονται σε αυτούς παράνομα ποσά από παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά τα έτη 2024 και 2025.



Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες είναι δύο συλληφθέντες λογιστές, ηλικίας 55 ετών κάτοικος Καλαμάτας και 59 ετών κάτοικος Δάφνης, οι οποίοι φαίνεται ότι προέβαιναν στην κατάρτιση εικονικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών (εσόδων και εξόδων) τα οποία αντιστοιχούσαν σε ανύπαρκτες συναλλαγές μεταξύ των «εικονικών» εταιρειών. Μάλιστα, προκειμένου οι πράξεις τους να αποκτήσουν νομιμοφάνεια αναρτούσαν έγγραφα – εικονικά τιμολόγια στο MyData.



Τέλος, σε ό,τι αφορά τον Νίκο Κοκλώνη από την άρση τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών εταιρείες που φέρεται να έλεγχε ο 52χρονος στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος, εντοπίσθηκαν πέντε εικονικά τιμολόγια πώλησης που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του έτους 2025 προς την εταιρεία του παρουσιαστή και τηλεοπτικού παραγωγού συνολικού ποσού 1.533.534,80 ευρώ. Επίσης, από την προανάκριση προέκυψε ότι ο πρόεδρος της μικρής ποδοσφαιρικής ομάδας συνομιλούσε τακτικά μαζί του για τις επιστροφές Φ.Π.Α. που ανέμενε στις «εικονικές» εταιρείες που διαχειριζόταν.



Καταγράφηκαν ακόμη συναντήσεις τους τόσο στα γραφεία των εταιρειών του Νίκου Κοκλώνη στην Κάντζα όσο και στην πατρική οικία του 52χρονου στη Δυτική Αττική.

«Δεν εμπλέκομαι – όλα ψέματα»

Ο Νίκος Κοκλώνης πάντως αρνείται κάθε εμπλοκή. Με δημόσια δήλωσή του κάνει λόγο για «στοχευμένες επιθέσεις» που πλήττουν το όνομά του και τη φήμη των εταιρειών του. «Ουδέποτε εγώ ή εταιρεία συμφερόντων μου υπήρξα αποδέκτης εικονικών τιμολογίων», υποστηρίζει, προειδοποιώντας ότι θα απαντήσει με μηνύσεις και αγωγές σε όποιον επιμείνει στο αντίθετο.

Το παρασκήνιο

Η υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια έχει ήδη προκαλέσει πολιτικό και επιχειρηματικό σεισμό, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν πλέον και άλλα πρόσωπα από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο Κοκλώνης, αν και συγκατηγορούμενος στα φορολογικά σκέλη, δεν κατηγορείται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.