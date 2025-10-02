«Είναι κατακόκκινος παντού»: Νέοι διάλογοι-φωτιά του Κοκλώνη με τον φερόμενο εγκέφαλο του κυκλώματος

Στο φως έρχονται νέοι διάλογοι από την επικοινωνία μεταξύ του Νίκου Κοκλώνη και του ποδοσφαιρικού παράγοντα-φερόμενου εγκεφάλου του κυκλώματος με τον ΦΠΑ, όπου συζητούν για ένα πρόσωπο που χαρακτηρίζεται «κατακόκκινος παντού» και για προβλήματα με τράπεζες και συστημικές διασταυρώσεις.



Ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης συνομιλεί με τον φερόμενο εγκέφαλο του κυκλώματος για θέματα που αφορούν οικονομικές δοσοληψίες, τραπεζικά προβλήματα και ένα τρίτο πρόσωπο ή εταιρεία, το οποίο χαρακτηρίζεται με εξαιρετικά βαριές εκφράσεις.



Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρίσκεται ο λεγόμενος «ανθρωπάκος» που είναι συνέταιρος του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος, αλλά και ένα θέμα με τράπεζα που «χτυπάει» σε «όλες τις συστημικές» βάσεις.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Οι διάλογοι, καταγεγραμμένοι στις 28 Ιουλίου 2025, αποκαλύπτουν μια έντονη ανησυχία για τη φήμη και την οικονομική κατάσταση του προσώπου/εταιρείας.

Κοκλώνης: Έλα.

Εγκέφαλος: Πού είσαι ρε πρόεδρε της καρδιάς μας;

Κοκλώνης: Εδώ, σε ραντεβού, εσύ;

Εγκέφαλος: Σε ραντεβού, είσαι καλά;

Κοκλώνης: Τι κάνει αυτός ο ανθρωπάκος που σου έστειλα;

Εγκέφαλος: Ο δικός μου είναι, συνέταιρός μου είναι.

Κοκλώνης: Ξέρω μωρέ, είναι κατακόκκινος παντού.

Εγκέφαλος: Γιατί;

Κοκλώνης: Δεν ξέρω τι έχει κάνει, να το γνωρίζεις.

Εγκέφαλος: Τίποτα δεν έχει κάνει, πού είναι κατακόκκινος;

Κοκλώνης: Παντού, παντού...

Εγκέφαλος: Όταν λες παντού;

Κοκλώνης: Δεν αναφέρομαι σε μας που ξεπερνάμε τα προβλήματα, αναφέρομαι στις άλλες...

Εγκέφαλος: Όχι ρε, καμία σχέση.

Κοκλώνης: Ε, σου λέω, έχει πρόβλημα.

Εγκέφαλος: Τι πρόβλημα, για πες μου να ξέρω, είναι κάτι από μας;

Κοκλώνης: Δεν έχει σχέση με μας, έχει σχέση η τράπεζα δεν θα του ανοίξει ποτέ λογαριασμό να ξέρεις. Χτύπησε ήδη σε ένα τερματικό της Eurobank στα κεντρικά, ενημερώθηκα σήμερα γιατί θα δω τις εταιρείες εγώ.

Εγκέφαλος: Ναι, ναι, στη Eurobank το είχαμε κάνει, γι' αυτό.

Κοκλώνης: Ε, είδες...

Εγκέφαλος: Ναι, ναι, ναι, ναι...

Κοκλώνης: Έχει και είναι και χτυπημένη σε όλες τις συστημικές.

Εγκέφαλος: Μάλιστα, ok, τον έχουμε στην, πώς το λένε, στην τέτοια, στην Εurobank είχαμε ένα θέμα, ναι, είχαμε ένα θέμα.

Κοκλώνης: Περιμένω εν τω μεταξύ τους δικούς μας.

Εγκέφαλος: Ναι.

Κοκλώνης: Να δω τι στον π@@τσ@ γίνεται με όλα αυτά, εγώ συναντήθηκα την Παρασκευή που μας πέρασε γιατί είχα και κάτι άλλες. Μου 'χες στείλει ένα μήνυμα, που σου 'χα πει, αλλά δεν τον είχα δει.

Εγκέφαλος: Ναι.

Κοκλώνης: Το να είστε χαρούμενοι και τέτοια.

Εγκέφαλος: Ναι.

Κοκλώνης: Και λέω τι θα γίνει, θέλω να φύγω και μου λέει έχει τελειώσει η μία και τελειώνει και η δεύτερη. Και είναι όλες κανονικά, τις περιμένετε. Λέω του 'χω πει να κοιτάει ο Ά.....

Εγκέφαλος: Ναι, το κοιτάω, δεν έχω τίποτα.

Κοκλώνης: Το ξέρω (σ.σ. ακατάληπτη λέξη).

Εγκέφαλος: Με τη Θεσσαλονίκη θέλω να μου πεις, με τη Θεσσαλονίκη τι γίνεται.

Κοκλώνης: Λείπει η κ@ρι@λ@, ναι.

Εγκέφαλος: Και έχω και μία στο τέταρτο ρε φίλε, μου βγήκε σε τέτοιο, εκεί να το.

Κοκλώνης: Αυτό που 'χαμε πει.

Εγκέφαλος: Ναι, να την κατεβάσω ή να την αφήσω;

Κοκλώνης: Όχι δεν θα κατεβάσεις τίποτα, θα σου πούμε πού θα πάει.

Εγκέφαλος: Ναι, αλλά είναι, είναι μέχρι την Παρασκευή, πρέπει να μου πεις τι να κάνω.

Κοκλώνης: Θα σου πω σήμερα αργά το βράδυ.

Εγκέφαλος: Ή αύριο κάνουμε ένα ραντεβού να σε δω και λίγο από κοντά.

Κοκλώνης: Εντάξει, καλύτερα.

Εγκέφαλος: Έγινε, έγινε, εντάξει, άντε φιλιά.

Κοκλώνης: Έγινε, φιλιά.