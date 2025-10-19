Προφυλακίστηκαν οι δύο Σύροι για τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ

Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια από τη Συρία, μετά τις απολογίες στην 25η ανακρίτρια τα οποία για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης η οποία μέσω εταιρειών ενδυμάτων διέπραττε άπατες σε βάρος του ΕΦΚΑ, πλαστογραφίες και φοροδιαφυγή.



Σύμφωνα με την κατηγορία τα δύο αδέλφια οργάνωσαν ένα περίτεχνο δίκτυο εταιρειών-βιτρίνα με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ενδυμάτων.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν ιδρύσει συνολικά εννέα εταιρείες ενδυμάτων. Μέσω αυτών, υπέβαλαν κανονικά αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις στον ΕΦΚΑ, δηλώνοντας πλήθος εργαζομένων, ωστόσο, οι εισφορές δεν καταβάλλονταν ποτέ.



Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων και ένας 55χρονος λογιστής, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.