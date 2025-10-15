Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ - Φοροδιαφυγή και «φέσια» στο δημόσιο 2,1 εκατ. ευρώ

Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην τέλεση οικονομικών εγκλημάτων εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.



Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη της οργάνωσης, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, φέρονται να διέπρατταν κακουργηματικές πλαστογραφίες και εκτεταμένες απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, ενώ παράλληλα εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



Η επιχείρηση για τη σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής δράσης, με τη συμμετοχή και αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης – ανάμεσά τους και οι αρχηγοί – πέντε εκ των οποίων είναι αλλοδαποί ηλικίας 36 έως 50 ετών, ενώ ο έκτος είναι Έλληνας, 55 ετών.



Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία-μαμούθ, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και διευκόλυνση παράνομης εισόδου ή εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα.





ΕΛΑΣ

Η αστυνομική έρευνα, που διενεργούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, αποκάλυψε πως η εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης ξεκινά τουλάχιστον από τον Μάιο του 2014. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει πλήρως δομημένο επιχειρησιακό σχήμα, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό την εξαπάτηση του Δημοσίου και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη αποδόμηση του κυκλώματος και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.

«Αχυράνθρωποι» διαχειριστές

Μάλιστα, είχε αναπτυχθεί δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους και για μικρό χρονικό διάστημα, εκμεταλλευόμενες την ασφάλιση 108 κοινών εργαζομένων, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα και να αποφεύγεται η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (42χρονος και 45χρονος), προέβαιναν στην ένταξη της εμπορικής τους δραστηριότητας είτε ως νομικής προσωπικότητας διαφόρων μορφών (Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), είτε ως ατομικών οντοτήτων, χρησιμοποιώντας στοιχεία «αχυρανθρώπων» διαχειριστών ή και ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά ή νοθευμένα διαβατήρια και έγγραφα που είχαν υφαρπάξει.

Ακολούθως, μέσω αυτών των προσώπων, υπέβαλλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) για την ασφάλιση των εργαζομένων που απασχολούσαν οι ίδιοι, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν την αξία των εισφορών αυτών.

ΕΛΑΣ

Παράλληλα, απέφευγαν συστηματικά την καταβολή φόρων (Φ.Π.Α., Φόρο Εισοδήματος) που αναλογούσε στις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, ενώ οι αρμόδιες φορολογικές Αρχές βεβαίωναν οφειλές σε βάρος των ατόμων που αναγράφονταν στα πλαστά, νοθευμένα, ή υφαρπαχθέντα έγγραφα που είχαν κατατεθεί.

Και παράνομη διακίνηση μεταναστών

Σημαντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση κατείχε και ο 55χρονος συλληφθείς, ο οποίος έχοντας την ιδιότητα του επαγγελματία λογιστή παρείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να διευκολύνει την παράνομη δραστηριότητα.

Μάλιστα, η δράση της οργάνωσης είχε επεκταθεί και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε ανύπαρκτο πρόσωπο, είχαν προμηθευτεί αυτοκίνητο, το οποίο διέθεσαν για την παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Περαιτέρω, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους, πραγματοποιούσαν αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς αχυρανθρώπων και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό με χρήση ψευδών στοιχείων.

ΕΛΑΣ

Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται τουλάχιστον σε 2.190.491 ευρώ, από τα οποία 1.634.976 ευρώ αντιστοιχούν σε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και 555.514 ευρώ σε μη καταβληθέντες φόρους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,

το χρηματικό ποσό των 15.655 ευρώ,

τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού 19.800 ευρώ,

37 χρυσές λίρες,

πλαστό διαβατήριο,

πλήθος καρτών ανάληψης,

12 συσκευές κινητών τηλεφώνων και

5 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Επιπλέον, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την τήρηση της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, βρέθηκαν να απασχολούνται 29 εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν δηλωθεί στον σχετικό πίνακα, ενώ βεβαιώθηκαν οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι, με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών που εποπτεύει τη Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, αποφασίσθηκε η δέσμευση τεσσάρων ακινήτων των αρχηγικών μελών, καθώς και των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.