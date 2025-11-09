YouTuber ιερέας ευλογούσε... κοκαΐνη – Στο φως «ιερό» κύκλωμα ναρκωτικών στην Αθήνα

Χειροπέδες σε δύο ιερείς πέρασαν, μεταξύ άλλων, οι πολύπειροι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, που εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας εμπλέκονταν στη διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν οκτώ άτομα, ενώ έγιναν έρευνες και σε ιερό ναό στο κέντρο της Αθήνας. Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, κατέσχεσαν 2.238 γραμμάρια κοκαΐνης, 9.092,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και 4.380 ευρώ και 24.500 λεκ Αλβανίας, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε τουλάχιστον 105.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους ιερείς, 46 ετών, διατηρούσε κανάλι μαγειρικής στο διαδίκτυο και είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αττική και Ρόδο

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Αττικής και της Ρόδου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και κρατούμενος που συμμετείχε στη δράση της οργάνωσης.

Α’ βραχίονας της εγκληματικής οργάνωσης

52χρονη ημεδαπή: Αρχηγικό μέλος του πρώτου βραχίονα, υπεύθυνη για καθοδήγηση μελών, ανεύρεση και αποθήκευση ναρκωτικών, καθώς και στρατολόγηση συνεργών. Είχε ρόλο και στη διακίνηση μεταναστών.

42χρονος συνεργός: Συνδετικός κρίκος των δύο βραχιόνων, υπεύθυνος για αποθήκευση και διακίνηση ουσιών, αλλά και για τη μεταφορά μεταναστών.

40χρονος, 46χρονος και 52χρονος ιερείς: Συνεργοί της 52χρονης, αναλάμβαναν μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία αποθήκευαν ενίοτε μέσα σε Ιερό Ναό, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους.

Β’ βραχίονας της εγκληματικής οργάνωσης

50χρονος αρχηγικό μέλος: Καθοδηγούσε τον δεύτερο βραχίονα, παρείχε χρηματοδότηση και εντόπιζε περιοχές για φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης.

42χρονος συνεργός: Εφοδίαζε τα μέλη με προμήθειες και μετέφερε ακατέργαστη κάνναβη από φυτεία στη Φθιώτιδα.

43χρονη συνεργός: Είχε αναλάβει τη φύλαξη και αποθήκευση ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης.

Επιχειρήσεις και συλλήψεις

Στη Ρόδο, το μεσημέρι της Παρασκευής, συνελήφθη ο 40χρονος, ο οποίος κατείχε 2.188 γραμμάρια κοκαΐνης που προορίζονταν για διακίνηση σε 38χρονο, επίσης συλληφθέντα.



Ακολούθως, στην Αθήνα, συνελήφθησαν η 43χρονη, ο 42χρονος και η 52χρονη, οι οποίοι κατείχαν 9 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και 50 γραμμάρια κοκαΐνης.

Οι κατηγορίες και η δικαστική πορεία

Οι 7 από τους 8 συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια ή άλλα αδικήματα, ενώ σε δύο εξ αυτών είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.



Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί αλλοδαπών.