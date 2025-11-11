Παλαιοημερολογίτες: Αιρετικοί, σχισματικοί ή τυπολάτρες;

Η σύλληψη του 46χρονου ρασοφόρου, γνωστού από τις εκπομπές του στο Youtube, για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης έφερε στο προσκήνιο ένα ερώτημα. Ποιοι είναι οι παλαιοημερολογίτες;

Η ιερά σύνοδος τη Εκκλησίας του παλαιού ημερολογίου στην Ελλάδα, που χάριν συντομίας αποκαλούνται ΓΟΧ, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση του ρασοφόρου, ενώ τονίζει ότι ο εν λόγω συλληφθείς δεν ανήκει στους ΓΟΧ.

Ποιοι είναι όμως οι ΓΟΧ, τι είναι το αποκαλούμενο πατρώο ημερολόγιο, ποια η διαφορά τους από την επίσημη Εκκλησία και το βασικότερο, πώς μπορεί κανείς να ξεχωρίσει ποιος είναι τί στην Ελλάδα που ισχύει το «είσαι ό,τι δηλώσει».

Το σχίσμα του ημερολογίου

Στην εκκλησιαστική ιστορία το πιο γνωστό είναι το Μεγάλο Σχίμα του 1.054 μ.Χ. μεταξύ της ορθόδοξης ανατολής και της καθολικής δύσης. Αν οι διαφορές μεταξύ ορθόδοξων και καθολικών είναι βαθιά δογματικές και θεολογικές, το σχίσμα μεταξύ νέου και παλαιού ημερολογίου δεν είναι μια τέτοια περίπτωση.

Το λεγόμενο παλαιοημερολογίτικο ζήτημα στην Ελλάδα ξεκίνησε ουσιαστικά το 1924, όταν η Εκκλησία της Ελλάδος, ακολουθώντας την πλειοψηφία των Ορθοδόξων Πατριαρχείων (πλην Ιεροσολύμων, Ρωσίας, Σερβίας και Αγίου Όρους), αποφάσισε να υιοθετήσει το Γρηγοριανό ημερολόγιο (το επονομαζόμενο «Νέο») για τον εορτασμό των ακίνητων εορτών. Η αλλαγή αυτή, που αποσκοπούσε στην ευθυγράμμιση με το πολιτικό ημερολόγιο και το σύγχρονο αστρονομικό έτος, δημιούργησε μια διαφορά 13 ημερών με το Ιουλιανό ημερολόγιο (το «Παλαιό»), το οποίο ίσχυε από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο (325 μ.Χ.) και εξακολουθούν να ακολουθούν οι διαφωνούντες.

Με απλά λόγια οι Παλαιοημερολογίτες (ή Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί - ΓΟΧ) είναι η κοινότητα των πιστών και κληρικών που αρνήθηκαν να ακολουθήσουν την ημερολογιακή μεταρρύθμιση του 1924 και παρέμειναν στο παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο.

Σε τι διαφέρουν από την Εκκλησία της Ελλάδος

Η βασική διαφορά μεταξύ Εκκλησίας της Ελλάδος και των ΓΟΧ δεν είναι δογματική, δεν αφορά δηλαδή την πηγή της πίστης και τα Δόγματα όπως η πίστη στον Τριαδικό Θεό, τα Μυστήρια κλπ, αλλά το πώς ερμηνεύτηκε η μετάβαση από το παλαιό στο νέο ημερολόγιο.

Οι ΓΟΧ πρεσβεύουν ότι η υιοθέτηση του Νέου Ημερολογίου συνιστά αντικανονική πράξη, «εκτροπή» και «καινοτομία» που οδήγησε σε σχίσμα την Εκκλησία της Ελλάδος από τον «κορμό» της Ορθοδοξίας, επειδή η αλλαγή έγινε μονομερώς και χωρίς Οικουμενική Σύνοδο. Επίσης, πολλές παρατάξεις ΓΟΧ θεωρούν αιρετικό το Οικουμενιστικό άνοιγμα της επίσημης Εκκλησίας προς άλλες χριστιανικές ομολογίες.

Η Εκκλησία της Ελλάδος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο θεωρούν τους ΓΟΧ σχισματικούς, δηλαδή αποκομμένους από το σώμα της Εκκλησίας. Το σχίσμα συνέβη όταν το 1935, τρεις Μητροπολίτες αποχώρησαν και χειροτόνησαν νέα ιεραρχία για τους ΓΟΧ, δημιουργώντας έτσι μια παράλληλη Εκκλησία.

Είναι αιρετικοί;

Η Εκκλησία της Ελλάδος δεν τους χαρακτηρίζει «αιρετικούς» με την έννοια της απόκλισης από τα βασικά δόγματα της Ορθοδοξίας (π.χ. άρνηση της Θεότητας του Χριστού), αλλά σχισματικούς, καθώς αποκόπηκαν από την κανονική τάξη. Ωστόσο, η απόσχιση θεωρείται σοβαρότατο αμάρτημα, που ισοδυναμεί με αίρεση. Σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες, σχίσμα και αίρεση αντιμετωπίζονται με παρόμοια αυστηρότητα.

Πώς ξεχωρίζουν οι «επίσημοι» ΓΟΧ από τους απατεώνες;

Αν υπάρχει μια διαίρεση -λόγω ημερολογίου- μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και των παλαιοημερολογιτών τότε στους κόλπους των παλαιοημερολογιτών η κατάσταση τείνει να θεωρείται χαοτική. Το παλαιοημερολογίτικο κίνημα έχει διασπαστεί σε πολλές παρατάξεις, καθεμία με τη δική της ιεραρχία, γεγονός που αποδεικνύει περαιτέρω την έλλειψη ενότητας.

Οι επίσημοι ΓΟΧ ανήκουν σε μία από αυτές τις αναγνωρισμένες παρατάξεις (Συνόδους) που έχουν συγκροτημένη ιεραρχία (αρχιεπίσκοπο, μητροπολίτες, ναούς) και διοικητική οργάνωση. Παρά το σχίσμα τους, λειτουργούν ως οργανωμένες Εκκλησίες.

Παραβατικοί ή αυτοανακηρυγμένοι, όπως ο ρασοφόρος youtuber Που συνελήφθη για το κύκλωμα ναρκωτικών είναι άτομα που δεν ανήκουν σε καμία αναγνωρισμένη ιεραρχία ΓΟΧ ή επίσημης Εκκλησίας. Δεν έχουν κανονική χειροτονία, την λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή. Επιπλέον αυτοανακηρύσσονται σε «επίσκοπους», «αρχιερείς».

Συχνά εμπλέκονται σε κοσμικές ή παράνομες πράξεις (όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση) και δεν έχουν αναγνώριση από καμία εκκλησιαστική αρχή, επίσημη ή σχισματική.

Οι παλαιοημερολογίτες πήραν θέση

Για «καπηλευτές του τίτλου της Μαρτυρικής Εκκλησίας των Γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών» κάνει λόγο η ανακοίνωση που εξέδωσε χθες Δευτέρα (10/11) η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας ΓΟΧ Ελλάδος σχετικά με την υπόθεση του «κληρικού» που συνελήφθη στη Ρόδο για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Στην ανακοίνωση της η επίσημη εκκλησιαστική αρχή των ΓΟΧ ξεκαθαρίζει ότι ο συλληφθείς «ουδέποτε υπήρξε κληρικό η λαϊκό μέλος της Εκκλησίας ημών», σύμφωνα με το orthodoxia.info.

Είχαν προειδοποιήσει για τον ρασοφόρο-youtuber

Αξίζει να σημειωθεί πως η υπόθεση του εν λόγω «Αρχιεπισκόπου» δεν απασχολεί για πρώτη φορά την Εκκλησία του παλαιού ημερολογίου.

Όταν τον Μάρτιο του 2014 ο συγκεκριμένος είχε εμφανιστεί ως ο «νέος Αρχιεπίσκοπος των παλαιοημερολογιτών» με μια ιδιαίτερα σφοδρή ανακοίνωση της η επίσημη Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος είχε καταγγείλει δημόσια το γεγονός υπογραμμίζοντας πως ο εν λόγω δεν υπήρξε ποτέ μέλος της.

«Για μια ακόμη φορά κάνουμε έκκληση προς κάθε αρμόδια κρατική και δικαστική αρχή να προστατεύσουν τις εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων πολιτών που ακολουθούν το Πάτριο εορτολόγιο αλλά και τον ευσεβή Ιερό Κλήρο μας που συστηματικά δέχονται επιθέσεις από πρόσωπα τα οποία εν τέλει δεν είναι τίποτε άλλο παρά έμποροι πίστεως» έγραφε τότε η ανακοίνωση.