Πέταξαν αυγά στον πρώην πρόεδρο της ισπανικής Ομοσπονδίας - Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Η δημόσια επανεμφάνιση του Λουίς Ρουμπιάλες δεν κύλησε όπως θα ήθελε. Ο άλλοτε πρόεδρος της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και πρωταγωνιστής του «φιλιού-σκάνδαλου» με την ποδοσφαιρίστρια Τζένι Ερμόσο, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά κατά την παρουσίαση του νέου του βιβλίου «Matar a Rubiales».



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία είχε οργανώσει για να μιλήσει για τη «δική του αλήθεια» γύρω από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για σεξουαλική παρενόχληση, ένας άγνωστος από το κοινό άρχισε ξαφνικά να του πετά αυγά, προκαλώντας χάος στην αίθουσα. Ο Ρουμπιάλες σταμάτησε την ομιλία του και, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, επιχείρησε να κινηθεί προς τον δράστη, δείχνοντας εκνευρισμό και διάθεση να τον αντιμετωπίσει.

💥 Luis Rubiales, atacado con huevos durante la presentación de su libro



pic.twitter.com/UHIO76G8rS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 13, 2025





Η ασφάλεια του χώρου επενέβη γρήγορα και απομάκρυνε τον επιτιθέμενο, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν εμβρόντητοι. Ο Ρουμπιάλες προσπάθησε να συνεχίσει την παρουσίαση, διαβεβαιώνοντας το κοινό ότι «όλα είναι εντάξει», όμως το περιστατικό επισκίασε πλήρως το γεγονός.



Το βιβλίο του, που αποτελεί μια εκτενή απολογία και αφήγηση των γεγονότων από τη δική του πλευρά, έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ισπανία. Ο Ρουμπιάλες, που εξακολουθεί να επιμένει στην αθωότητά του, βλέπει ότι η υπόθεσή του συνεχίζει να διχάζει τη χώρα , κι όπως αποδείχθηκε, ακόμη και οι παρουσιάσεις του δεν μένουν αλώβητες από την οργή του κοινού.