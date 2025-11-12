Σάλος με email του Έπσταϊν που παρουσίασαν Δημοκρατικοί και «καίνε» τον Τραμπ - «Φυσικά και γνώριζε»

Νέες ηλεκτρονικές επιστολές από το αρχείο του εκλιπόντος χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν που έδωσαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου οι Δημοκρατικοί εγείρουν ερωτήματα για τη σχέση του Αμερικανού προέδρου με τον παιδεραστή χρηματιστή ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Σε μία επιστολή του 2011 προς την Τζίζλειν Μάξγουελ, ο Έπσταϊν γράφει: «αυτό το σκυλί που δεν έχει γαβγίσει ακόμα είναι ο Τράμπ» και συνεχίζει «το [θύμα] πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του… δεν έχει αναφερθεί ποτέ».

Σε άλλη επιστολή προς τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, ο Έπσταϊν αναφέρει: «Ο Τραμπ είπε ότι μου ζήτησε να παραιτηθώ, ποτέ, ποτέ... φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Το προεδρικό επιτελείο διαψεύδει ότι ο Τραμπ είχε συνειδητή γνώση των ενεργειών του Έπσταϊν ή οποιαδήποτε εμπλοκή και χαρακτηρίζει τις αποκαλύψεις «πολιτικά κατευθυνόμενες».

Η Επιτροπή καλεί σε πλήρη αποκάλυψη όλων των εγγράφων. Το ζήτημα αναμένεται να ενταθεί σε δημόσιες ακροάσεις, καθώς οι διαχειριστές της υπόθεσης Epstein βρίσκονται υπό πίεση για διαφάνεια και απόδοση ευθυνών.

Υπενθυμίζεται ότι, η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργός και πρώην σύντροφος του Έπστιν, εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών επειδή στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιεί ο συνεργάτης της.