Απαντά ο Τραμπ για τα emails σχετικά με τον Έπσταϊν: «Μόνο ένας ηλίθιος θα έπεφτε στην παγίδα»

Σε ανάρτηση σχετικά με τα emails που έδωσαν στη... φόρα οι Δημοκρατικοί για το σκάνδαλο του Τζέφρι Έπσταϊν, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε έντονο τόνο πως οι πολικοί του αντίπαλοι έκαναν μια τέτοια κίνηση για να αποσπάσουν την προσοχή από το ζήτημα του Shutdown.

Συγκεκριμένα, ο Ρεπουμπλικάνος ανέφερε πως «οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να φέρουν ξανά στην επιφάνεια την απάτη του Τζέφρι Έπσταϊν, επειδή θα κάνουν τα πάντα για να εκτρέψουν την προσοχή από το πόσο άσχημα τα πήγαν με το Shutdown και τόσα άλλα θέματα».

Συνεχίζοντας, μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι «μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα. Οι Δημοκρατικοί κόστισαν στη χώρα μας 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια με τις πρόσφατες γελοιότητές τους να κλείσουν άγρια ​​τη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα έθεσαν πολλούς σε κίνδυνο - και θα πρέπει να πληρώσουν ένα δίκαιο τίμημα. Δεν πρέπει να υπάρξουν εκτροπές προς τον Έπσταϊν ή οτιδήποτε άλλο, και οι εμπλεκόμενοι Ρεπουμπλικάνοι θα πρέπει να επικεντρωθούν μόνο στο άνοιγμα της χώρας μας και στην αποκατάσταση της τεράστιας ζημιάς που προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί!»