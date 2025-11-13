Οι καρικατούρες Τραμπ και Πούτιν «σάρωσαν» στα βραβεία World Press Cartoon

Τα δύο πρώτα βραβεία κέρδισαν οι καρικατούρες του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στα βραβεία World Press Cartoon 2025. Η υπερθέρμανση του πλανήτη και ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας επίσης κατέλαβαν σημαντική θέση στις σελίδες του Τύπου φέτος.

Πρόκειται για μια ζωγραφιά του αγάλματος της Ελευθερίας, το στόμα του οποίου είναι ραμμένο. Όμως οι γραμμές που ράβουν το στόμα του αγάλματος είναι στην πραγματικότητα η περίφημη υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ λατρεύει να δείχνει στην κάμερα, υπογεγραμμένη με μαύρο μαρκαδόρο κάθε φορά που υπογράφει ένα εκτελεστικό διάταγμα. Είναι έργο του καρτουνίστα Ντάρκο, που κατάγεται από το Μαυροβούνιο, και δημοσιεύθηκε στο τεύχος του περιοδικού Monitor της 21ης Μαρτίου. Βραβευμένο με το Grand Prix, ήταν ο μεγάλος νικητής του φετινού World Press Cartoon, του διαγωνισμού που συγκεντρώνει γελοιογραφίες του Τύπου και παρουσιάζει τις πιο επιτυχημένες, τις πιο αστείες, αλλά και τις πιο προκλητικές εικόνες.

«Κατά τη γνώμη μου, ο Τραμπ έχει αναστείλει όλες τις ελευθερίες του αμερικανικού λαού και ήθελε να βεβαιωθεί ότι κάθε υπογραφή του θα κλείσει το στόμα όλων των ελεύθερων ανθρώπων. Απαγόρευσε επίσης τη δημοσίευση γελοιογραφιών σε γνωστές εφημερίδες όπως η Washington Post ή η New York Times», δήλωσε ο Ντάρκο στο Euronews. «Σήμερα, δεν υπάρχει μεγάλη ελευθερία στον παγκόσμιο Τύπο, επειδή οι εφημερίδες έχουν γίνει ιδιωτικές και δεν είναι πλέον ο ελεύθερος Τύπος που ήταν παλιά. Γι' αυτό πιστεύω ότι ακόμη και οι διευθυντές και οι συντάκτες των εφημερίδων δεν έχουν ιδέα τι είναι μια γελοιογραφία, τι είναι το χιούμορ, τι είναι η ελευθερία», προσθέτει.

Τραμπ και Πούτιν είχαν την «τιμητική» τους

Η έκθεση, η οποία είναι τόσο σημαντική για το σχεδιασμό του Τύπου όσο και η World Press Photo για τη φωτογραφία, επέστρεψε μετά από μια διετή παύση και έχει και πάλι ως διευθυντή τον Πορτογάλο καρτουνίστα António Antunes.

World Press Cartoon

Τα βραβεία World Press Cartoon διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 2005 και γιορτάζουν την 20ή τους επέτειο με μια νέα έδρα, μετακομίζοντας στο Palácio Anjos στο Algés.

Η φετινή έκδοση κυριαρχείται από εικόνες των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν. «Ο Τραμπ και ο Πούτιν έχουν φυσικά μεγάλη συμμετοχή, επειδή ήταν στα νέα όλο το χρόνο. Αλλά έχουμε και άλλα θέματα στο προσκήνιο, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη ή η Λωρίδα της Γάζας», λέει ο António Antunes.