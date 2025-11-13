Η αμερικανική βουλή τερμάτισε το shutdown -Ο Τραμπ υπέγραψε για τη λήξη της δημοσιονομικής παράλυσης

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) επανεκκίνησε σήμερα, Πέμπτη (12/11), τη λειτουργία της, έπειτα από προσωρινό κλείσιμο που διήρκεσε 43 ημέρες λόγω αδιεξόδου στο Κογκρέσο σχετικά με τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

Η συμφωνία, που εγκρίθηκε ξημερώματα Τέταρτης (ώρα Ελλάδας), επιτρέπει τη χρηματοδότηση των κρατικών υπηρεσιών έως τα μέσα Ιανουαρίου, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους νομοθέτες να διαπραγματευτούν έναν πλήρη προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος. Το προσωρινό μέτρο υπεγράφη αμέσως από τον πρόεδρο, αποτρέποντας περαιτέρω καθυστερήσεις στη λειτουργία βασικών ομοσπονδιακών φορέων.

Oι επιπτώσεις του κλεισίματος της αμερικανικής κυβέρνησης

Κατά τη διάρκεια του κλεισίματος (shutdown), χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι τέθηκαν σε αναγκαστική άδεια, ενώ αρκετές υπηρεσίες, όπως τα εθνικά πάρκα και ορισμένα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, λειτούργησαν με περιορισμένο προσωπικό.

Οι οικονομικές επιπτώσεις εκτιμώνται περιορισμένες, ωστόσο αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η επανάληψη παρόμοιων κρίσεων θα μπορούσε να πλήξει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Οι ηγεσίες των δύο κομμάτων δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να αποφευχθεί ένα νέο κλείσιμο στις αρχές του 2026.

Αν και οι διαφορές παραμένουν έντονες σε θέματα δαπανών και φορολογικής πολιτικής, η προσωρινή συμφωνία θεωρείται ένα βήμα προς την κατεύθυνση της πολιτικής σταθερότητας. Η επανεκκίνηση της κυβέρνησης έγινε δεκτή με ανακούφιση από την επιχειρηματική κοινότητα και τις αγορές, που κατέγραψαν μικρή άνοδο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.