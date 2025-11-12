Κοντά στο τέλος του shutdown οι ΗΠΑ - Κρίσιμη η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Η δημοσιονομική παράλυση στις Ηνωμένες Πολιτείες, που διαρκεί πάνω από 40 ημέρες, φαίνεται να οδεύει προς το τέλος της, καθώς το Κογκρέσο αναμένεται να εγκρίνει νομοσχέδιο για την άρση του αδιεξόδου.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων πρόκειται να ψηφίσει το νομοσχέδιο λίγο μετά τις 19:00 τοπική ώρα (02:00 τα ξημερώματα Πέμπτης, ώρα Ελλάδας), αφού αυτό έχει ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε τη Δευτέρα στη Γερουσία με 60 ψήφους υπέρ και 40 κατά και προβλέπει την παράταση του ισχύοντος προϋπολογισμού έως τα τέλη Ιανουαρίου. Παρότι οι Δημοκρατικοί έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, η ψήφισή του στη Βουλή, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν την πλειοψηφία, θεωρείται βέβαιη.

Μετά την έγκρισή του από τη Βουλή, θα απομένει μόνο η υπογραφή του προέδρου για να λήξει το μεγαλύτερο χρονικά shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου.

Ύστερα από περισσότερες από 40 ημέρες αδιεξόδου, οκτώ Δημοκρατικοί γερουσιαστές υποχώρησαν τη Δευτέρα και ενώθηκαν με τους Ρεπουμπλικάνους, στηρίζοντας την έγκριση του νομοσχεδίου που παρατείνει τον προηγούμενο προϋπολογισμό έως τα τέλη Ιανουαρίου.

«Αγκάθι» το πρόγραμμα Obamacare

Ωστόσο, το νομοσχέδιο αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της συνέχισης των επιδοτήσεων για το Obamacare, το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, γεγονός που έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στη δημοκρατική βάση και σε αρκετούς αιρετούς αξιωματούχους του κόμματος.

Μεταξύ των ελάχιστων παραχωρήσεων προς την αντιπολίτευση, περιλαμβάνεται η επαναπρόσληψη των ομοσπονδιακών υπαλλήλων που απολύθηκαν μετά την έναρξη του shutdown, καθώς και η εξασφάλιση χρηματοδότησης για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP έως τον Σεπτέμβριο. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η αναστολή του προγράμματος, που στηρίζει περισσότερους από 42 εκατομμύρια Αμερικανούς, σε περίπτωση νέου δημοσιονομικού αδιεξόδου στα τέλη Ιανουαρίου.